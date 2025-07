Steam verschenkt blitzschnellen Geheimtipp – „Besser als Mario Kart World“

Welchen besseren Zeitvertreib kann es geben, als das Gaming-Gerät anzuschmeißen, Freunde um sich zu scharren, um bei einer Partie Mario Kart World, Crash Team Racing oder anderen Fun-Racern den Asphalt abzufackeln? Diese rhetorische Frage kennt jetzt einen weiteren Genre-Vertreter im Rennstall – nämlich Nitro Battle Racing.

Veröffentlicht wurde das Kampfrennspiel am 20. Juni dieses Jahres vom DigiPen Insitute of Technology auf Steam. DigiPen ist eine private Bildungseinrichtung mit Niederlassungen in den USA, Singapur, und Spanien. Studierende erhalten Bachelor- und Master-Abschlüsse in Fächern wie Informatik, Game Design oder Digital Art. Während die Ausbildung bei DigiPen mit fünfstelligen Studiengebühren zu Buche schlägt, greift ihr das empfehlenswerte Nitro Battle Racing komplett kostenlos auf Steam ab.

Nitro Battle Racing: Mario Kart-Alternative kostenlos auf Steam

Nitro Battle Racing konnte bisher (Stand: 7. Juli) gerade mal 22 Rezensionen auf Steam versammeln – diese sind dafür „positiv“ ausgefallen. In den Steam-Kritiken geben sich die Vergleiche mit dem großen Genre-Vertreter Mario Kart die Klinke in die Hand. Von einem leicht ironisch gemeinten „Besser als Mario Kart World“, oder auch nüchternen Aussagen wie „Gutes Spiel im Stile von Mario Kart“ oder „Ähnlich wie Mario Kart“ ist alles dabei – und, ja, die Parallelen sind nicht zu leugnen.

Trailer zu Nitro Battle Racing:

Sowohl bei der Mario Kart-Reihe als auch einem Nitro Battle Racing steht das unkomplizierte bis arcadige Rennvergnügen mit Freund*innen oder im Einzelspieler*innen-Modus im Vordergrund. Wie die Gaming-Gallionsfigur der japanischen Videospielschmiede, fährt Nitro Battle Racing einen fluffigen Comic-Look auf. Lässt euch zudem zwischen zwölf unterschiedlichen Fahrzeugen wählen, über sechs verschiedene Strecken brettern – und wer über die richtigen Power-Ups ihre oder seine Räder bringt, lässt die Konkurrenz Staub schmecken.

Dennoch kommt dieses Gratis-Spiel auf Steam natürlich weder an die Markenmacht aus dem Hause Nintendo heran, noch an die kostenintensive Produktion eines Mario Kart World. Denn: Bei Nitro Battle Racing handelt es sich um ein Projekt von Studierenden, die hier ihren eigenen Fun-Racer auf die Beine – Pardon! – die Reifen stellen.

Unter dem Publishing-Banner DigiPen Institute of Technology veröffentlicht die eingangs erwähnte Bildungseinrichtung regelmäßig von seinen Studierenden entwickelte Spiele. Beispielsweise die stylische Gruselei Numbra wurde am 31. Mai herausgehauen – und konnte direkt „sehr positive“ Steam-Kritiken im dreistelligen Bereich einsammeln. Ein anderes, empfehlenswertes Kostenlos-Game ist etwa das „positiv“ rezensierte Rundenstrategie-Spiel Abyssal.

Anders gesagt: Es lohnt sich allemal der Blick darauf, woran hier die Spieleentwickler*innen der nächsten Generation werkeln. Doch speziell Nitro Battle Racing bringt ein Stück unverfänglichen Racing-Spaß nach Mario Kart-Bauart auf den PC – auch ganz ohne Nintendo Switch 2. Apropos: Darum kurvt ein Mario Kart 64 jetzt auf dem Heimcomputer herum.

