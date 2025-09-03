Steam verschenkt dieses brandneue Spiel – Fans loben: „der perfekte Simulator

Neben PC-Gaming ist vor allem ein Dasein als Naschkatze eure große Leidenschaft? Ihr kennt jedwede Hardware-Hersteller beim Namen, fiebert aktuell Hollow Knight: Silksong entgegen – seid aber auch einer saftigen Buttercremetorte nicht abgeneigt? Dann haben wir jetzt für euch den perfekten Simulator am Start.

Auf Steam ist Candy Shop Simulator: Sweet Start von Games Incubator bereits am 25. August eingetrudelt. Und, ja, dieses Spiel ist kostenlos auf Valves Vertriebsplattform beziehbar – aber das ist nicht das Entscheidende. Nein, das Wichtigste ist, endlich die Chance ergreifen zu können, ein eigenes Süßigkeitenimperium hochzuziehen …

Candy Shop Simulator – zuckersüßes Gratis-Spiel auf Steam

Euer Lebenstraum war es stets, ein eigenes Machtmonopol fußend auf Streuselkuchen, Schwarzwälder Kirschtorte und Benjamin Blümchen-Torte aufzubauen? Dann haben wir jetzt nicht nur gute, sondern kostenlose Neuigkeiten für euch – und zwar in Form des Gratis-Games Candy Shop Simulator: Sweet Start. Auf Steam hievt ihr euch das Gelegenheitsspiel für umme auf die Festplatte. Was ihr erhaltet, ist „eine zuckersüße Welt voller Süßigkeiten“, so die dazugehörige Beschreibung.

Zwar erhaltet ihr mit Sweet Start zunächst einen „Vorgeschmack auf das, was dich erwartet“. Das Spiel versteht sich nämlich als Vorabversion zum für den 9. September angekündigten Full Release von Candy Shop. Dennoch soll es sich bei Sweet Start bereits um ein eigenständiges Erlebnis handeln. Aber was bietet dieser Kostenlos-Simulator auf der beliebten Distributionsplattform spielerisch?

Ihr baut natürlich zunächst euren eigenen Süßigkeitenladen auf – inklusive Kassentheke, Rührgeräten, Backofen, leckeren Zutaten (Ananas, Blaubeeren, Zuckerdekor & Co.) und sonstigen Schikanen, die bei einem Süßigkeiten-Fachgeschäft von Rang und Namen einfach dazugehören. Kurzum: Ihr eröffnet euren eigenen Laden, rührt in der Küche selbsterdachtes Gebäck zusammen – und verkauft die Köstlichkeiten an zahlende Kundschaft. Das ist aber längst nicht alles …

Vom kleinen Konditor zum Süßwarenmogul

Wer mit seinem Süßkramladen ein ganzes, ultimatives Zucker-Imperium des Bösen erstehen lassen möchte, hat auch dazu die Möglichkeit. Gewinnmaximierung, Marketing-Mix und Preisgestaltung gehören dann zu euren Prioritäten. Ihr seht: Candy Shop Simulator: Sweet Start macht zuckersüße Business-Träume wahr – und kommt auch bei Spielenden gut an. „[…] der perfekte Simulator„, schrieb am 25. August ein Rezensierender auf Steam, und ergänzte: „Ich empfehle es jedem […]“.

Auch die Steam-Bewertungen allgemein fallen, basierend auf bislang 56 vergebenen Bewertungen, größtenteils positiv aus (Stand: 3. September). Eine breitere Spieler*innenschaft hat dieser Zuckerwaren-Simulator noch nicht erreicht, doch wer den virtuellen Candy-Shop erstmal betreten hat, bleibt scheinbar in der Süßwarenabteilung kleben – wie im Übrigen demnächst auch viele Shooter-Freunde auf Steam, wo bald Dampf aufsteigt.

Quellen: Steam / Games Incubator, Steam Community / 𝕱𝖊𝖗𝖉𝖎𝖐𝟘𝟡