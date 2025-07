Steam verschenkt ein besonderes Strategiespiel – aber ihr müsst blitzschnell sein

Wer unter dem Rubrum „Strategiespiele“ sowas wie Age of Empires, Crusader Kings oder Heroes of Might & Magic wegsortiert, könnte von diesem neuen Gratis-Spiel auf Steam enttäuscht werden – oder doch einem süchtig machendem Gameplay-Loop zum Opfer fallen.

Immerhin kann sich Caribbean Crashers durchschnittlich „positiver“ Kritiken auf Steam brüsten – und ist jetzt noch bis zum 17. Juli um 19 Uhr komplett kostenlos auf Steam erhältlich. Sprich: Valves Vertriebsplattform wirft euch dieses Gelegenheitsspiel mit Strategie-Komponente gratis hinterher. Und wer sich für Guybrush Threepwood hält, oder mit Captain Jack Sparrow die Segel hisst, sollte aus guten Gründen zuschlagen.

Auf Steam: Caribbean Crashers für kurze Zeit kostenlos

Solltet ihr das enge Zeitfenster bis zum 17. Juli um 19 Uhr verpassen, müsst ihr nicht direkt von der inneren Planke springen: Regulär ist Caribbean Crashers mit dem mehr als grundsoliden Kaufpreis von nur 1,99 Euro behangen. Doch was bietet diese kleine Pirat*innen-Party von Mini-Developer Bloxhill jetzt eigentlich spielerisch? Nun, in einer 2D-Welt, aufgebaut aus putziger Comic-Grafik, bekommt ihr die Kontrolle über ein eigenes Piratenschiff zugeschustert – und beharkt gegnerische Schiffe so lange mit Kanonenkugeln, bis ihr den Sieg davontragt.

Lesetipp: Steam-Spiel bricht sieben Jahre nach Release neuen Rekord

Anders gesagt: Wer auf Gefechte zu hoher See steht, mit dem Piraten-Thema voller Augenklappen, Holzbeine und Papageien, die Polly heißen und einen Keks wollen, warmwird, sollte eine Runde mit Caribbean Crashers riskieren. Fähigkeiten, die ihr mitbringen solltet, um in diesem knuffigen Gratis-Spiel als Sieger*in von den sieben Weltmeeren zu gehen, sind strategische Denke und Reflexe – am besten solche, die schneller als Säbel rasseln. Schließlich ist nicht weniger euer Ziel, als zum ultimativen Piraten aufzusteigen.

Denn dieses piratastische bis nautische Abenteuer könnte das neue, spaßige Gelegenheitsspiel eurer Wahl werden. Zumindest die, wie gesagt, insgesamt „positiven“ Steam-Bewerter*innen sind überzeugt – auch, wenn die Spielenden bisher gerade mal 34 Review hinterlassen haben (Stand: 16. Juli). Unter den geschriebenen Werturteilen auf Steam findet sich zu Caribbean Crashers viel Begeisterung („Spaßiges Spiel“, „Cooles Spiel mit einfach zu verstehenden Mechaniken“), aber auch Kritik („[…] schockiert darüber, dass jemand überhaupt Geld verlangt“).

Wo auf dem Meinungsspektrum ihr euch selbst verortet, dürft ihr noch bis morgen um 16:59 Uhr umsonst herausfinden – danach kostet der spielerische Zeitvertreib aus der Indie-Schmiede auf Steam wieder nicht ganz zwei Euro. Apropos kielholende Klabautermänner: Eines der besten Monkey Islands wurde letztes Jahr um eine Fan-Fortsetzung reicher.

Quellen: Steam / Bloxhill, Macr0, Scratch2OP, SiQpool_TikTok