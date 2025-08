Steam verschenkt jetzt ein Spiel mit Spitzenbewertungen – aber nur noch für wenige Stunden

Auf Seiten der kostenlosen Spiele gibt es bei Steam nahezu wöchentlich frischen Nachschub, doch nur die wenigsten von ihnen können sich lang genug auf der Beliebtheitsskala halten, um nicht nach kürzester Zeit wieder in Vergessenheit zu geraten. Ganz anders ergeht es einem besonders beliebten Titel, den ihr euch allerdings nur noch wenige Stunden schnappen könnt.

Nicht einmal mehr 24 Stunden an kostbarer Zeit verbleiben, um zumindest auf den hellblauen „Zur Bibliothek hinzufügen“-Button zu klicken und euch das Gratis-Game, welches sich auf Valves Videospieldistributionsplattform über mehr als 15.000 größtenteils positive Bewertungen freut, für immer zu sichern. Worum es dabei überhaupt genau geht, verraten wir euch etwas näher auf den folgenden Zeilen.

Steam verschenkt jetzt ein Spiel mit Top-Bewertungen – aber euch bleiben nur noch wenige Stunden Zeit

Das kostenlose Spiel, welches euch nur noch für eine tatsächlich kurz bemessene Zeitspanne zum Nulltarif angeboten wird, hört auf den Namen Block n Load. Der hektische Shooter kombiniert adrenalingeladene Action mit dem geschickten Aufbau von Basen, was den Bewertungen bei Steam zufolge stundenlangen Spielspaß verspricht. Schon seit über zehn geschlagenen Jahren beeindruckt der Free-to-Play-Titel seine Fans, doch nach all der schönen Zeit ist schon morgen ein für alle Mal Schluss.

Dem 5v5-Shooter mag es womöglich etwas an Originalität mangeln, dennoch hält er mühelos mit populäreren Genre-Vertretern mit, was seine Resonanz anbelangt – und das seit einem ganzen Jahrzehnt. Ein wenig erinnert das Gameplay auch an Fortnite oder eine aufregendere Alternative zu Minecraft, denn neben dem Geballer müsst ihr für Schutz und Deckung sorgen, indem ihr munter Klötzchen aufeinanderstapelt und eure Basis ausbaut. Keines der Matches, die ihr mit Block n Load erlebt, gleicht dabei dem vorherigen, denn für stete Abwechslung ist allein dank des Konzepts gesorgt.

Ständig weiterentwickelte Karten tun hierbei ihr Übriges und dank der langen Zeit, die das kostenlose Spiel bereits auf Steam verweilt, finden sich weitere Tausende Maps, Regelsätze oder Spielmodi, die es auszuprobieren gilt. Auch eine Singleplayer-Komponente ist vorhanden, bei denen ihr eure Parkours-Skills und euer taktisches Denken auf die Probe stellen könnt, wenn ihr nicht gleich in den Online-Modus einsteigen wollt. Habt ihr ein paar Freundinnen und Freunde zusammengetrommelt und fühlt euch für die spannenden PvP-Geplänkel bereit, erwartet euch in jenen eine ausgewogene Mischung aus Strategie und Kampf zwischen den Bauphasen.

Shutdown steht bevor

In einer der Rezensionen zu Block n Load auf Steam heißt es treffenderweise „Du hast nicht viel Lärm gemacht… aber verdammt, du warst gut“, womit sich der stille Erfolg des unterschätzten Shooters hervorragend zusammenfassen lässt. Leider wird der offizielle Support für Block n Load mit dem 1. August 2025 eingestellt, allerdings ist davon auszugehen, dass Community-Server das Spiel am Leben halten, während sich seine Entwicklerinnen und Entwickler neuen Projekten zuwenden.

Falls nicht, habt ihr immer noch Zeit für einen letzten Abend voller Spaß, bevor es sich in die ewigen Jagdgründe verabschiedet. Alternativ findet ihr hier sechs weitere kostenlose Spiele bei Steam für den August.

Quellen: Steam / Block n Load