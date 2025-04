Steam verschenkt einen der besten Shooter – ihr müsst heute noch zuschlagen

Angesichts Diskussionen um 90 Euro-Spiele tut ihr gut daran, nach günstigeren Alternativen Ausschau zu halten, um euren Geldbeutel zu schonen. Bei Steam zum Beispiel.

Dort werden Spiele nämlich nicht nur dauerhaft im Preis gesenkt, manche bekommt ihr hier zwischenzeitlich auch komplett kostenlos. So zum Beispiel einen fantastischen Shooter namens Metro 2033 Redux – zumindest, wenn ihr schnell seid. Denn das unschlagbare Angebot endet schon heute.

Steam, Xbox und GOG: Hier gibt es Metro 2033 Redux kostenlos

Auf YouTube kündigt der offizielle Kanal der Metro-Spiele den temporären Rabatt von 100 Prozent an: Zur Feier vom 15-jährigen Jubiläum von Metro 2033, könnt ihr euch die ultimative „Redux-Version“ des Shooter-Klassikers derzeit gratis schnappen. Die Aktion gilt auf Steam, aber auch auf GOG und der Xbox, falls ihr lieber in anderen Plattform-Breitengraden unterwegs seid.

Ist übrigens auch verifiziert für das Steam Deck:

Der Trailer erinnert euch derweil noch einmal an die vielen Stärken des Spiels: Die bedrückende, russische Einöde; die entstellten Monster, die hier ihr Unwesen treiben; und natürlich die scharfen Schusswechsel, um euer eigenes Überleben zu sichern. Denn darauf kommt es in dieser postapokalyptischen Welt, in der der Großteil der Menschheit längst ausgestorben ist, natürlich am meisten an.

Das Video wirft auch noch einmal die fast gleichnamige Buchvorlage von Schriftsteller Dmitry Glukhovsky ins Rennen, die allerdings eher eine Inspiration darstellt. Falls ihr nach dem Gratis-Ausflug Lust auf mehr habt, könnte sich also ein Blick in den Roman lohnen – oder natürlich, ihr zockt die anderen Metro-Spiele, denn mit Last Light und Exodus gibt es noch zwei weitere Franchise-Einträge.

Handfestes Material aus dem Spiel in Trailer-Form gegossen:

Bevor der Fan-Aufschrei folgt: Ja, strenggenommen auch noch einen dritten, aber Metro Awakening stammt nicht nur von einem anderen Studio, sondern ist auch ein reiner VR-Titel und damit für die meisten eher uninteressant. Wie bereits erwähnt, gilt das Angebot aber nur eine begrenzte Zeit: Noch bis zum 16. April um 17 Uhr könnt ihr euch Metro 2033 Redux für lau schnappen. Auch ein anderes Spiel auf Steam wird demnächst kostenlos – jedoch nur für 24 Stunden.

Quelle: YouTube /metrovideogame, Metro 2033 Redux auf Steam