Steam verschenkt jetzt dieses Spiel – aber vielleicht solltet ihr es lieber meiden

In aller Regelmäßigkeit verschenkt Steam das eine oder andere Spiel. Mal sind es Klassiker, ein andermal echte Geheimtipps. Doch beim jüngsten kostenlosen Titel solltet ihr euch das Hinzufügen zur Bibliothek aber zweimal überlegen.

Denn obwohl das Gratis-Game nach einer leckeren Mahlzeit klingt, zumindest wenn ihr im östlichen Teil Deutschlands aufgewachsen seid, bekommt ihr offenbar laut Rezensionen keinen wirklichen Gaumenschmaus serviert. Doch wo genau liegt das Problem?

Steam: Für dieses kostenlose Spiel müsst ihr schnell sein

Fangen wir erst einmal bei den Basics an: Noch bis zum 13. September 19:00 Uhr erhaltet ihr auf Steam das erstmals im November 2022 veröffentlichte Broilers. Also ein Name, den ihr im Deutschen vor allem einst in der DDR an unzähligen Imbiss-Ständen sehen konntet – ein Brathähnchen.

Mit dem gegrillten Geflügel hat der jetzt auf schlanke null Euro reduzierte Titel allerdings wenig gemein, außer, dass er sich auch um Hühner dreht. Auf den ersten Blick sieht Broilers wie Schach aus, ist aber spielerisch deutlich anders. Die Entwickler*innen bezeichnen es eher als eine Art Tower Defense, wobei ihr nicht direkt die Figuren steuert.

Lesetipp: Die besten Steam-Spiele aller Zeiten, laut den Nutzer*innen

„Man kann sagen, dass man in diesem Spiel das Kommando über Creeps hat (die von den Spielereinheiten nicht kontrolliert werden können), was dem Tower-Defense-Genre schon sehr ähnlich ist“, so die Beschreibung auf Steam. Im Fokus stehen die Zucht des Federviehs und Matches gegen andere im Online-Modus. Klingt ein wenig verwirrend? Stimmt – finden auch viele Spieler*innen auf Steam so.

„Das ist das schlechteste Spiel, das ich je gespielt habe“

Gerade einmal 39 Prozent aller Rezensionen fallen für Broilers positiv aus. Der Tenor ist „Größtenteils negativ“, was sich auch in den textlichen Äußerungen mehr als nur widerspiegelt. Da ist die Rede davon, dass dieser Hühner-Schach-Tower-Defense-Mix sehr „einstiegsunfreundlich“ ausfällt und viel zu kompliziert sei.

So gibt es weder ein Tutorial noch einen Singleplayer-Modus. Alles ist auf PvP-Partien ausgerichtet, während die interne Enzyklopädie, Bropedia genannt, kaum eine Hilfe darstellt. Für Nutzer*in Kira gibt es nur eine Meinung dazu: „Das ist das schlechteste Spiel, das ich je gespielt habe. In meinem ganzen Leben. Ich sage diese Worte nicht leichtfertig, ich verstehe wirklich nicht, wie ein (angeblich) empfindungsfähiges Individuum der menschlichen Spezies auf die Idee kommen konnte, dies als fertiges Spiel zu betrachten.“

Anders ausgedrückt heißt das, ihr solltet euch überlegen, ob ihr euch Broilers tatsächlich in die eigene Bibliothek verfrachten wollt. Ein paar andere kostenlose Spiele bei Steam, die mitunter deutlich besser abschneiden, stellen wir euch an anderer Stelle vor.

Quelle: Steam, Steam Community / @Kira, @KingMatt_71