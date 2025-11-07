Steam verschenkt nur noch am Wochenende dieses Spiel – „sehr süchtig machend“

Ein Geschenk von Steam? Obwohl ihr als uns unbekannte*r Leser*in statistisch gesehen wahrscheinlich gar nicht Geburtstag habt? Kann man sich trotzdem gefallen lassen, denn wer freut sich schon nicht über gratis angebotene Spiele. Vor allem, wenn diese normalerweise Geld kosten würden.

Ganz ohne wichtigen Hinweis kommt die Aktion aber nicht aus, denn es hängt ein tickender Timer dran. Am besten bringt ihr den Download des kurzzeitig kostenlos angebotenen Spiels noch am Wochenende über die Bühne, damit er sicher eingetütet ist und ab dann langfristig in eurer Bibliothek verweilen kann.

OneShift auf Steam jetzt mit 100 Prozent Rabatt

In der Präsenttüte von Steam steckt das Spiel OneShift. Falls euch der Name nichts sagt, ist das keine Schande. Immerhin handelt es sich um einen kleinen Indie-Titel, von denen bekanntermaßen unzählige auf der Plattform vertreten sind. Die massige Konkurrenz in seiner Gewichtsklasse bedeutet aber nicht, dass OneShift keine nähere Betrachtung wert ist. Zwar sind es bisher nur 161 Rezensionen, die ihre Meinung zum Spielspaß kundtun, von denen sind aber immerhin 80 Prozent positiv gestimmt (Stand 7. November). Eine Wertung nutzt die Worte „sehr süchtig machend“, um die Erfahrung zusammenzufassen.

Normalerweise blättert ihr 4,99 Euro hin, wenn ihr OneShift im Warenkorb bis über die Ziellinie schiebt. Diese Summe versteckt sich jetzt allerdings hinter einem kaschierenden Strich. Als neuer, für wenige Tage gültiger Preis, schiebt sich eine Null in freundlichem Grün darunter. Solltet ihr in der Nacht von Freitag auf Montag auf ungewissen Pfaden wandeln und deswegen erstmal keine Zeit haben, euch um die Entgegennahme des Geschenks zu kümmern, habt ihr am ersten Tag der nächsten Woche, dem 10. November, noch bis 19 Uhr Zeit, dies nachzuholen.

Spielerisch erwartet euch ein Puzzle Jump’n’Run, wie es in der Beschreibung auf Steam heißt. Das Ziel ist eindeutig: Ihr müsst den blauen Würfel erreichen – oder eben mehrere davon. In 90 verschiedenen Leveln bahnt ihr euch euren Weg durch eine von Quadern bestimmte Welt. Manche der Quader teleportieren euch, manche lassen euch in die Luft springen und manch gefährliche legen euch um. In dem ihr die Zeit einfriert und gleichzeitig zwischen verschiedenen Layouts der Umgebung wechselt, bahnt ihr euch euren Weg durch immer komplexer werdende Parcours.

Solltet ihr OneShift schnell durchgespielt haben und euch fragen, was ihr mit dem Rest des Wochenendes anfangen sollt, dann behaltet für diesen Fall einen auf Steam kurzzeitig gratis spielbaren RPG-Hit in der Hinterhand.

