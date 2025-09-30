Steam verschenkt dieses gefeierte Rollenspiel – und 2 weitere Gaming-Geheimtipps

Ihr habt es satt, beim nächsten, großem Steam Sale dort, der übernächsten Verkaufsaktion auf Valves Videospielplattform hier, immer wieder das Portemonnaie aufzuklappen – während eure Finanzen stetig aber sicher in den roten Bereich hinabrutschen? Das muss nicht sein, denn wie aufmerksame Leser*innen von 4P längst wissen, werden wieder und wieder solche neuen Titel auf Gabe Newells Gaming-Portal geworfen, für die ihr keinen müden Eurocent lockermachen müsst.

Nein, mit großen Triple-A-Produktionen oder auch mittelgroßen Double-A-Releases können diese Veröffentlichungen meistens nicht mithalten – aber der eine oder andere Geheimtipps findet sich auf Steams Wühltisch doch öfter, als man glauben mag: So auch jetzt wieder, wenn ein preisgekröntes Rollenspiel den Early Access betritt, sich ein Action-Adventure dem Mittelalter ins Geschirr wirft – und ein Roguelike in die Finsternis hinabsteigt.

Ein Rollenspiel-Highlight – und 2 Games mehr

Wer die Exposicion de Videojuegos Argentina (kurz: EVA) nicht kennt, sollte den sprichwörtlichen Blick über den Tellerrand wagen: Handelt es sich dabei doch einerseits um das größte Gaming-Event Argentiniens, andererseits wurde dort im Jahr 2024 das Free-to-Play MMORPG Eterspire in gleich vier Kategorien normiert – und ist in der Kategorie People’s Choice sogar als Gewinner hervorgegangen. Stonehollow Workshops Rollenspiel befindet sich im Early Access, gewährt kostenfreien Zugang, kann sich mit durchschnittlich größtenteils positiven Kritiken von fast 450 Spieler*innen brüsten (Stand: 29. September).

Anders gesagt: Wer sich für Massively Multiplayer Online Role-Playing-Games erwärmt, auch dem Free-to-Play-Konzept gegenüber nicht abgeneigt ist, was mit herzallerliebster Comic-Grafik anfangen kann, sollte einen Klick auf den Spiel starten-Button riskieren. Ähnlich wohlwollend sieht die Resonanz seitens Spieler*innen im Übrigen bei Dungeon Raid: Zero Floor von 4Cats aus. Bis dato knapp 45 Personen haben durchschnittlich positive Bewertungen hinterlassen für den Roguelike-Deckbuilder. Doch was steckt hier konkret drin?

Mit Dungeon Raid: Zero Floor bekommt ihr zuallererst zackige Roguelike-Deckbuilder-Action serviert, bei der ihr stetig tiefer hinab in ein Dungeon reist – genauer werdet ihr auf eurem Abenteuer sechs Held*innen mit individuellen Fähigkeiten freischalten, dürft euch an über zehn Endbossen die Zähne ausbeißen. Ähnlich actiongeladen, aber unter anderen Genre-Vorzeichen, steht ein Castle Siege von Xenobyte Studio. Der Titel schubst euch zuerst in die Third-Person-Perspektive und danach ins Mittelalter.

Wer darauf steht, sich mit Helm auf dem Kopf und mit Schwert im Anschlag durch Gegnerwelle um Gegnerwelle zu kämpfen, darf mit diesem Action-Adventure einen kurzweiligen Zeitvertreib verbringen. Anders formuliert: Singleplayer-Fans auf der Suche nach heißer Action mit Ritter, Ross und Ruhm, könnten Castle Siege für sich entdecken. Apropos: Wer Mittelalter fühlt, sollte vielleicht auch mit Stronghold Crusader zu Felde ziehen.

