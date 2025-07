Steam verschenkt „sehr positiv“ bewertetes Spiel – mit gewaltigem Haken

Sparfüchse sind auf Valves Vertriebsplattform bestens aufgehoben – schließlich geben sich verschiedenste Steam-Rabattaktionen zu den unterschiedlichsten Anlässen regelmäßig die Klinke in die Hand. Doch nicht nur das: Teils könnt ihr immer wieder empfehlenswerte, kleinere Titel komplett kostenlos abstauben – oft genug nur für kurze Zeit.

So ähnlich jetzt auch geschehen mit dem ursprünglich 2022 veröffentlichten Rennspiel Barro GT. Auf den ersten Blick ist dieses dem Motorsport huldigende Game einen Klick wert – immerhin schmückt sich das Spiel mit fast 600, insgesamt sehr positiven Steam-Bewertungen (Stand: 29. Juli). Doch ein zweiter Blick offenbart: Dieses Indie-Spiel ist zwar kostenlos und wohlwollend bewertet, doch glücklich machen wird es vermutlich die wenigsten Core-Gamer*innen.

Auf Steam: Rennspiel Barro GT für kurze Zeit kostenlos laden

Barro GT kann sich also mit fast 600, unterm Strich sehr positiver Steam-Bewertungen brüsten – und wer will einem geschenkten Rennspiel schon unter die Motorhaube schauen, oder? In diesem Fall solltet ihr aber wissen, mit welch minimalistischen Machwerk ihr an die Zielgerade geht, um es freundlich zu formulieren. Denn gegen dieses Game von Indie-Developer SC Jogos sehen sogar Spiele aus der Ära von PlayStation 1 und Nintendo 64 noch todschick aus.

Der YouTuber Sepi hat sich dem Phänomen Barro angenommen:

Wohlwollend könnte man sagen: Barro GT wird Fans von Low-Poly-Ästhetik und aufs Notwendigste reduzierte 3D-Grafik gefallen. Realitätsnäher muss ganz klar eingeräumt sein: Ein Spiel, bei dem eine bewusst gewählte, reduzierte Grafik für eine ansprechende Optik sorgt, ist dieses Gratis-Spiel wahrlich nicht. Mehr noch: Laut oben verlinktem YouTube-Video, welches sich tiefergehend mit der Barro-Rennspielereihe beschäftigt, ist auch das Gameplay „entsetzlich langsam“ und die „KI sehr einfach zu besiegen“.

Richtig gelesen: Barro GT ist nicht das einzige Racing-Game aus der Reihe. Andere Serienteile sind etwa das Formel 1-Spiel Barro F, oder die LKW-Hatz Barro 22. Allen diesen Spielen ist gemein, dass sie wie lieblos zusammengeschusterter Ramsch aussehen – und sich genauso spielen. Laut YouTuber Sepi klöppelt der Entwickler für seine sich verblüffend ähnelnden Rennspiele die immer selben Assets neu zusammen. Doch wieso ist diese Gaming-Gurke bei Spieler*innen dann überhaupt so beliebt?

Gratis-Spiel, dass ihr echt nur gratis spielen solltet

In seinem ausführlichen YouTube-Video, mit einer Gesamtlänge von über zehn Minuten, wird ab Minute sieben, Sekunde 19 erklärt, wieso sich Barro GT & Co. bei Spieler*innen auf Steam solch großer Beliebtheit erfreuen. Laut YouTuber geht es den vielen Spielenden vorrangig darum, mithilfe von Barro GT möglichst niedrigschwellig sogenannte Steam Trading Cards abzugreifen.

Vereinfacht gesagt schaffen sich Spielende Barro GT an, lassen es weniger als zwei Stündchen laufen, verdienen sich damit solche Trading Cards – und nutzen abschließend die Steam-Rückerstattung, um ihr Geld zurückzubekommen. Letztlich sind die Spiele eben deshalb populär, nicht, weil es empfehlenswerte Titel sind, sondern weil es Spielende als Sprungbrett für einen prestigeträchtigen Steam-Account nutzen.

Die vielen positiven Kritiken auf Steam sind übrigens auf zumeist nicht ernstgemeinte Reviews zurückzuführen. Wer unabhängig davon dennoch irgendein – mit Betonung auf irgendein – Rennspiel auf Steam sucht, um Zeit totzuschlagen, kann bei Barro GT noch bis zum 4. August um 19 Uhr komplett kostenlos zuschlagen. Danach kostet das Spiel wieder die regulären 4,90 Euro. Ein ausgezeichnetes Rennspiel für die PlayStation 5, mit dem ihr eure Lebenszeit vielleicht lieber auffüllen solltet, ist Forza Horizon 5.

