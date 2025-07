Steam verschenkt spannenden, von Zelda-inspirierten Geheimtipp – nur für kurze Zeit

Aktuell steht zwar bei Steam vor allem der Summer Sale im Vordergrund, bei dem ihr ordentlich sparen könnt, doch zwischen den unfassbar vielen Rabatten und Angeboten gibt es hin und wieder einen Titel, den ihr völlig kostenlos einstecken dürft – ganz ohne Haken. Allerdings solltet ihr nicht zu lange warten.

Denn das im Mai 2022 veröffentlichte Ampersat verschenken die Entwickler*innen nur wenige Tage lang. Falls ihr aber rechtzeitig zugreift, könnt ihr das kleine, aber durchaus spannende Action-Rollenspiel dauerhaft in eure Bibliothek verfrachten. Doch lohnt sich das überhaupt?

Steam: Darum geht’s im kostenlosen Spiel Ampersat

Um diese Frage zu klären, gilt es erst einmal eine andere zu beantworten: Was für ein Spiel ist Ampersat eigentlich? Auf Steam lassen die Tags auf ein Action-Rollenspiel mit Dungeon Crawler-Aspekten, prozeduraler Generierung und Roguelite-Elementen schließen, was dem Gameplay durchaus nah kommt.

Laut Beschreibung versteht sich der Titel als ein „schießwütiges Rollenspielesques Spiel“, welches von Klassikern wie Gauntlet oder den ersten The Legend of Zelda-Ablegern inspiriert wurde. Als Spieler*in schlüpfen wir in die Rolle des titelgebenden Ampersat, also einem @-Zeichen, und kämpfen uns aus der Top-Down-Perspektive durch zahlreiche Dungeons. Unsere Gegner? Ebenfalls einzelne Buchstaben und Zeichen aus dem Ascii-Bausatz.

Zwischendurch sammeln wir neue Gegenstände und Zauber und werden dadurch Stück für Stück stärker, um die ebenfalls immer mächtiger werdenden Feinde zu bezwingen. Praktisch: Das Action-Rollenspiel lässt sich nicht nur alleine erleben. Im lokalen Koop-Modus kann ein*e Spieler*in eine Fee übernehmen und ebenfalls auf Gegner schießen, auch wenn die Attacken etwas schwächer ausfallen. Dank Steam Remote Play ist der Koop-Part sogar online nutzbar.

Für wenige Tage mit 100 Prozent Rabatt

Ist euer Interesse geweckt, könnt ihr Ampersat noch bis Sonntag, dem 6. Juli völlig kostenlos in die eigene Steam-Bibliothek verfrachten. Normalerweise werden für den Kauf 8,19 Euro fällig, doch aufgrund des Rabatts von 100 Prozent zahlt ihr derzeit nicht einen einzigen Cent.

Die Rezensionen fallen übrigens derweil positiv aus, wobei bislang nur wenige Stimme abgegeben worden sind. „Wenn man Twin-Stick-Shooter mag, wird man dieses Spiel wahrscheinlich mögen. Die Musik ist nett, das Spielprinzip ist interessant und ziemlich einzigartig, die Grafik ist sowohl schlicht als auch elegant“, schreibt beispielsweise Ur Pal, Geist.

Und falls euch Ampersat noch nicht reicht oder schlichtweg nicht zusagt, bekommt ihr auf Steam derzeit noch viele weitere kostenlose Spiele. Angesichts der extremen Hitze ein verlockendes Angebot, denn so könnt ihr die gesparten Euro anschließend in Eis, kühle Getränke oder andere Erfrischungen investieren.

