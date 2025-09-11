Steam verschenkt spannendes Upgrade für beliebtes Gratis-Spiel – nur für kurze Zeit

Nicht nur die Panzersimulation World of Tanks erfreut sich seit Jahren einer hohen Beliebtheit und Fanschar. Auch deren Ableger World of Warplanes und World of Warships können eine entsprechende Spielerschaft regelmäßig mit neuen Inhalten bei Laune halten.

Dass die Simulationen dabei kostenlos sind, ist dem Erfolg auf Steam und Co. sicherlich zuträglich. Für die eine oder andere Erweiterung müssen Fans jedoch Geld auf den Tisch legen. Da bietet dieses Angebot auf Valves Spieleplattform gerade eine willkommene Gelegenheit, Moneten zu sparen.

DLC zu World of Warships gratis auf Steam

Jenes beschäftigt sich mit dem Kriegsschiff-Simulator World of Warships, in dem ihr auf über 600 verschiedenen Modellen aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert schippern und spannende Gefechte bestreiten könnt. In diesem immersiven Multiplayer-Gefecht, bei dem ihr online gegen andere Spieler*innen aus der Community antretet oder euch mit ihnen zusammentut, müsst ihr eure Flotte im Auge behalten, eure Schiffe aufrüsten und könnt eure eigenen Taktiken erarbeiten.

Das Basisspiel von World of Warships ist kostenlos – mit Erwerb der zahlreichen Erweiterung könnt ihr aber bis zu 275 Euro ärmer werden. Da ist ein Gratis-Angebot für alle Kapitäne zur See sicher nicht zu verachten. Zum Jubiläum des „Smith Packs“, das auf den Tag genau vor sieben Jahren erschienen ist, gibt es dieses im Moment gratis auf Steam.

Es beinhaltet den amerikanischen Tier II-Zerstörer Smith, dessen Haupt-Features mit einer hohen Feuerrate und ebenso schneller Nachladegeschwindigkeit beschrieben werden. Das Schiff selbst ist eher langsam und nutzt zum Angriff vor allem Kurzstrecken-Torpedos.

Fans von World of Warships können sich das gute Stück noch bis zum 17. September kostenfrei in den Hafen holen, danach sind wieder 4,49 Euro fällig. Ebenfalls komplett kostenlos bekommt ihr auf Steam ganz frisch diese Games.

