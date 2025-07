Steam verschenkt Spiel mit Spitzenbewertungen – nur noch wenige Stunden Zeit

Steam spendiert uns in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder frische Spiele, die wir kostenlos unserer Bibliothek hinzufügen dürfen. Unter den Gratis-Games verbergen sich hin und wieder kleinere Perlen, doch nur selten sehen wir von der Masse gefeierte Spitzenspiele zum Nulltarif.

Dies bedeutet allerdings nicht, dass Valves Videospielplattform mit den bestens bewerteten Bangern geizt, wie nun ein aktuelles Angebot beweist. Denn derzeit könnt ihr einen Titel abstauben, der sich über hervorragende Rezensionen freut – ohne dafür einen einzigen Cent zu löhnen. Doch natürlich gibt es auch einen Haken, denn all zu viel Zeit bleibt euch nicht mehr, euch das Spielepräsent zu schnappen.

Steam: Gefeiertes Spiel jetzt kostenlos – aber ihr müsst richtig schnell sein

Das Wochenende liegt hinter euch und ihr habt die kostenlosen Spiele, die wir euch auf Steam in den vergangenen Tagen ans Herz gelegt haben, nur so vernascht, als wäre es schmackhaftes Eiskonfekt? Oder, schlimmer noch: Es war gar kein lohnender Vertreter für euch dabei, da euch die bedienten Genres so gar nicht ansprechen konnten? Kein Drama, stehen die Chancen doch bei über 86 Prozent positiven Bewertungen auf Steam gut, dass euch Ultimate Zombie Defense stundenlangen Spielspaß verspricht.

Vor allem Fans der unwirtlichen Untoten und all jene, die mit dem Genre der taktischen Tower Defense etwas anfangen können, dürfen sich freuen. Entwickler Terror Dog Studio haut das vor rund fünf Jahren erschienene Strategiespiel jetzt raus, ohne euch die üblicherweise anfälligen 4,99 Euro aus der Tasche zu leiern. Wie ihr womöglich bereits gedacht habt, geht es in Ultimate Zombie Defense darum, euch gegen die faulenden Horden an Gegnern zur Wehr zu setzen. Dabei helfen euch fette Festungsmauern ebenso wie fiese Fallen und knallende Kanonen aller Art, die zu eurer bewaffneten Basis, die es zu beschützen gilt, zählen.

Auch spannend: Steam: 4 neue kostenlose Spiele diese Woche – darunter ein Rollenspiel-Highlight

Die Rezensionen auf Steam sprechen eine einheitlich positive Sprache, wird hier doch vor allem das actionreiche Gameplay und der Koop-Aspekt des Spiels gelobt, während sich die Grafik scharf und modern anfühlt. Vor allem in Anbetracht dessen, dass ihr derzeit keinen einzigen Taler auf Valves virtuelle Ladentheke legen müsst, lohnt es sich so oder so, Ultimate Zombie Defense zumindest eine Chance einzuräumen. Gefällt es euch nicht, könnt ihr es danach noch immer zurück unter die Erde auf dem Friedhof eurer ungeliebten Games verbannen.

Wollt ihr euch das kostenlose Spiel schnappen, müsst ihr euch wie eingangs erwähnt allerdings beeilen: Nur noch ein paar Stunden, genau genommen nämlich bis zum 15. Juli 2025 um 19 Uhr deutscher Zeit habt ihr die Möglichkeit, den Titel einzuheimsen. Danach verlangt man euch wieder die üblicherweise fällig werdenden 4,99 Euro ab. Vier weitere kostenlose Spiele bekommt ihr auf Steam an anderer Stelle gerade aber ebenfalls für immer geschenkt.

Quellen: Steam