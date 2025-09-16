Steam verschenkt dieses besondere Spiel – sehr positive Bewertungen für „unglaubliche Kunst“

Was steckt dahinter, wenn sich jetzt ein nigelnagelneuer Steam-Release einerseits mit lobenden Wortmeldungen wie „Ernsthaft, unglaubliche Kunst und Schreibe“ hervortut, andererseits mit insgesamt sehr positiven, fast 100 Rezensionen auf Valves Vertriebsplattform auftrumpft (Stand: 15. September)? Die Antwort hat was mit einem dunklen Ritter, zwei Freundinnen – und einem „Laden an der Ecke“ zu tun.
Denn, ja, dieses neue Gratis-Game auf Steam hört auf den überbordenden Titel Taking my Dark Knight Girlfriend to the Croner Store. Hinter der geheimnisvollen Betitelung steckt eine Visual Novel, die dank Comic-Optik nicht nur zum Hingucker gerät, sondern auch eine etwas andere Liebesgeschichte erzählt …
Neues Steam-Spiel ist eine neuartige Dating-Simulation
Was steckt also drin, wo Taking my Dark Knight Girlfriend to the Croner Store auf Steam draufsteht? Zunächst einmal die Geschichte eines Mädchens namens Dana, die plötzlich Besuch bekommt – und zwar von der finsteren Ritterin Brunhilde. Brunhilde kennt nur ein Ziel: den Grauen Zauberer niederstrecken. Was sich jetzt nach einer epischen Fantasy-Geschichte im Stile von Tolkien oder R.R. Martin anhört, ist in Wirklichkeit eine knuffig-flauschige Romanze, die sich entlang zweier Reibungspunkte bewegt – Brunhildes epochalem Fantasy-Abenteuer und Danas schnödem Alltag.
Twitter-Bekanntmachung zum Steam-Release:
Spätestens jetzt wird offenkundig: Wer auf Triple- oder Quadrupel-A-Titel aus ist, wird mit dieser quirligen Indie-Perle nicht glücklich. Wollt ihr hingegen eine außergewöhnliche Liebesgeschichte erleben, könnt euch zudem für Visual Novels oder Dating-Sims begeistern, gibt’s eigentlich keinen Grund, warum dieses Kleinod von Developer ForeverFuture Games nicht auf eure Festplatte landen sollte. Ein weiterer Grund, gerade für im Berufsleben stehende Gamer*innen: Die Spielzeit dieses Titels beträgt gerade mal eine Stunde.
Wie viele andere Indie-Games auch findet sich zu Taking my Dark Knight Girlfriend to the Croner Store ein entsprechender Eintrag auf der beliebten Plattform itch.io. Eben dort applaudieren Spieler*innen dem Release mit Wortmeldungen wie „[…] unglaubliche Kunst […]“ oder „Wahnsinnig charmantes Spiel, das mit lauter Liebe und Humor gemacht wurde“. Einen Wermutstropfen gibt es allerdings: Trotz der augenfälligen Eignung eines solchen, Hardware-freundlichen Gelegenheitsspiels, liegen laut Developer derzeit „Keine Pläne für eine Mobile-Version vor“.
Falls ihr also, fernab von Blockbuster-Gaming dort, Action-Krachern hier, auf der Suche nach einer Gaming-Erfahrung fürs Herz seid, dürftet ihr beim Liebesabenteuer von Brunhilde und Dana bestens aufgehoben sein. Apropos starke Storys: Vampire: The Masquerade – Shadows of New York und Fortsetzungen zeigen gleichsam auf Steam, dass in Visual Novels auch viel Spannungspotenzial steckt – nebst literweise Blut, versteht sich …
