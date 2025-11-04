Steam verschenkt vier neue Spiele – darunter ein Shooter für Fans von Counter-Strike

Können Videospiele, die nicht mal eine schmale Mark kosten, auch Spaß machen? Anders gesagt: Wird mit der gefühlt tagtäglichen Flut neuer Gratis-Games auf Steam auch die eine oder andere Geheimtipp-Perle angeschwemmt? Die kurze Antwort lautet: Na, aber sicher doch. Die lange Antwort folgt jetzt.

Im Rahmen unserer berühmt-berüchtigten Reihe „Kostenlos-Spiele auf Steam, die zwar keinen müden Eurocent kosten, aber trotzdem das schönste Hobby der Welt bereichern“, rücken wir heute ins Rampenlicht: Eine Gruselgeschichte nachts im Museum, ein Detektivspiel mit Werwölfen, ein Puzzlespiel für Liebhaber*innen hübscher Artworks, sowie einen Multiplayer-Shooter, bei dem rote Körperflüssigkeiten bis an die Zimmerdecke spratzen.

Steam: Vier neue Gratis-Spiele, die ihr euch unbedingt anschauen müsst

Die Ausgangssituation von Night of the Extinct erinnert an die Filmkomödie Nachts im Museum mit Ben Stiller: Hier wie dort findet ihr euch des Nachts in einem Museum wieder, voller Exponate ausgestorbener Tiere, von D wie Dodo bis S wie Säbelzahntiger. Doch im Gegensatz zu den Spielfilmen findet ihr euch in diesem Spiel von Silvercity Sharks in der Rolle eines Content Creators namens Elliot – und macht aus der Ego-Perspektive im National Musuem of Paleontology Begegnungen mit eigentlich ausgestorbenen Tieren.

Ebenfalls übernatürlich geht es in Werewolves Revenge von Studio Serene zu, einem sogenannten First Person Social Deduction Game, das euch vor allem drei Dinge abverlangt: Genaues Beobachten, strategisches Fragestellen und die Fähigkeit, eure Kontrahent*innen bewusst in die Irre zu führen. Wem hingegen Detektivarbeit mit Wolfsmenschen oder Urzeitmonster im Naturkundemuseum zu stressig sind, lehnt sich mit Puzzle Gallery: Jigsaw Art Collection von Minimol Games entspannt zurück – und puzzelt sich anhand vier kostenloser Motive einen redensartlichen Wolf.

Und schließlich wer auf der Jagd nach dem ultimativen Adrenalinkick in Form unverfälschter Shooter-Action ist, sollte sich in Bullet Force von Blayze Games hinter die Geschütze klemmen – schließlich warten 60 unterschiedliche Schusswaffen darauf, dass ihr es in diesem Online-Multiplayer-Shooter im Stile eines Counter-Strike so richtig krachen lasst. Ideal, für den kleinen FPS-Snack zwischendurch.

