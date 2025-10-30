Steam verschenkt vier neue Spiele – eines davon ist ein „echter Knaller“

Rund um Halloween dreht sich alles um den alljährlichen Gruselwusel – natürlich ebenso auf Steam. Auf Valves Verkaufsplattform läuft eine entsprechende Sales-Aktion, aber dazwischen quetschen sich ein paar neue, für euch völlig kostenlose Spiele.

Bekanntlich schwankt bei den Gratis-Veröffentlichungen ein Stück weit die Qualität. Dieses Mal könnt ihr euch jedoch auf ein echtes Kleinod einstellen, welches bei Steam aktuell sagenhafte 98 Prozent positive Wertungen aufweist und nahezu nur Lob bekommt.

Steam: Vier neue Gratis-Spiele sind da – strengt schon mal die grauen Zellen an

Bereits am 14. Oktober 2025 von Mr. Jingo veröffentlicht, ist das etwas simpel ins Deutsche übersetzte Einer Hinten (Originaltitel One in the Back) laut Tenor der Rezensionen auf Steam jeden Blick wert. Zwar haben mit Stand vom 30. Oktober erst 67 Spieler*innen eine Wertung abgegeben, davon aber 98 Prozent den Daumen nach oben gestreckt.

Worum geht’s? Einer Hinten versteht sich selbst als Puzzle-Spiel mit Escape Room-ähnlichen Kopfnüssen. Ziel ist es, Hinweise aus verschiedenen Fotos zu extrahieren, um nach und nach eventuell einem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Die ganze Erfahrung findet übrigens im Inneren eines Autos statt.

Das Ganze ist dabei offenbar wirklich gut gestaltet: „Für ein kostenloses Spiel ist es ein Knaller. Wunderschöne Grafik, ziemlich schwierige Rätsel. […] cooles Spiel, absolut empfehlenswert“, heißt es in einer von vielen positiven Rezensionen. Wer Lust verspürt, etwas zu knobeln, sollte sich den kostenlosen Download via Steam zu Gemüte führen.

Noch mehr Gratis: MMO und Strategie

Sofern Puzzle euch gar nicht liegen, findet ihr eventuell bei einem anderen Gratis-Spiel auf Steam ein wenig lohnenswerte Unterhaltung. Neu im Pool der kostenlosen Titel sind diese drei Vertreter:

SBFMR: Merkwürdiger Titel, umfasst jedoch ein minimalistisches Strategiespiel, welches bestenfalls mit einer Gruppe von Freund*innen erlebt wird. Sagt zumindest die Produktseite.

Merkwürdiger Titel, umfasst jedoch ein minimalistisches Strategiespiel, welches bestenfalls mit einer Gruppe von Freund*innen erlebt wird. Sagt zumindest die Produktseite. Shadow’s Grove: Ein „emotionsgeladenes Action-Adventure“, bei dem wir in die Rolle der jungen Astrid schlüpfen und ihre Geschichte rund um den Verlust ihrer Begleiterin Eri miterleben. Spielerisch lösen wir Rätsel und verwandeln uns zwischenzeitlich sogar in einen Wolf. Entwickelt wurde das Projekt übrigens von Student*innen des DigiPen Institute of Technology.

Ein „emotionsgeladenes Action-Adventure“, bei dem wir in die Rolle der jungen Astrid schlüpfen und ihre Geschichte rund um den Verlust ihrer Begleiterin Eri miterleben. Spielerisch lösen wir Rätsel und verwandeln uns zwischenzeitlich sogar in einen Wolf. Entwickelt wurde das Projekt übrigens von Student*innen des DigiPen Institute of Technology. MU – Dark Epoch: Ein kostenloses MMORPG, welches zuvor auf Smartphones ein Zuhause gefunden hat. Ihr wählt aus einer von mehreren Klassen, bestreitet Kämpfe und sammelt jede Menge Beute ein.

