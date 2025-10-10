Steam versüßt euer Wochenende mit drei kostenlosen Spieleperlen – solltet ihr nicht verschlafen

Der goldene Herbst ist auch die goldene Zeit des Zockens, zeigen sich doch mittlerweile die ersten ungemütlicheren Tage des Jahres, welche sich am besten aus dem Komfort der eigenen Gaming-Ecke heraus verbringen lassen. Auch wenn wir nicht dazu hier sind, euch das Wetter vorherzusagen, kennen wir zumindest einen anderen Grund, der einen Samstag und Sonntag am PC noch attraktiver als sonst klingen lässt: Kostenlosen Zugriff auf Steam-Spiele!

Den gilt es ab jetzt und mit einem baldigen Ablaufdatum gleich dreimal zu nutzen. Ihr dürft euch in Erlebnisse aus ganz verschiedenen Genres stürzen und falls ihr nach der Deadline Lust auf mehr habt, seid ihr für eine Kaufentscheidung bestens informiert – und könnt dabei in zwei Fällen sogar noch ordentlich sparen.

Steam: Diese drei Spiele könnt ihr bis Montagabend zocken ohne zu zahlen

Wenn ihr zu dieser Zeit auf Steam stöbert, solltet ihr bei drei Shop-Seiten unbedingt Halt machen und dort den „Spiel starten“-Button betätigen, welcher euch den Titel direkt in die Bibliothek rüberschiebt. Dort bleibt er zwar nur bis zum 13. Oktober um 19:00, bis dahin könnt ihr allerdings völlig kostenfrei mit der Vollversion vergnügen. Wer frühzeitig loslegt, schafft es vielleicht sogar genügend Spielzeit zu investieren, um schon vollkommen zufriedengestellt zu sein mit der gebotenen Erfahrung.

Mit dabei ist unter anderem das erst vor wenigen Monaten erschienene Grounded 2, der Nachfolger des bekannten Survival Koop-Abenteuers. Auch im zweiten Teil werdet ihr wieder geschrumpft und müsst in Ameisengröße euer Überleben gegen die Tücken einer sonst so harmlos kleinen Welt sichern. Aber auch Verbündete stehen euch zur Seite, nicht nur eure Mitspieler*innen, sondern ebenso euch freundlich gesinnte Krabbler wie etwa Spinnen. Baut eine Basis, sammelt Ressourcen und entdeckt die Geheimnisse des Parks, in dem ihr gelandet seid.

Steht euch der Sinn eher nach Tower Defense, solltet ihr hingegen einen Blick auf Kingdom Two Crowns werfen. Als berittener Monarch oder berittene Monarchin streift ihr seitwärts durch die pixeligen Lande und baut euer Königreich auf, indem ihr dessen Infrastruktur errichtet und die darin lebenden Untertanen befehligt. Um euer Land zu verteidigen, müsst ihr euch entsprechend schützen, aber auch selbst Schläge gegen die sogenannten Habgierigen durchführen, welche diese zurückdrängen. Während des Gratis-Wochenendes und noch bis zum 23. Oktober bekommt ihr Kingdom Two Crowns übrigens für nur 3,99 Euro.

Zu guter Letzt könnt ihr euch mit dem PowerWash Simulator eine Auszeit gönnen. Es steckt genau drin was draufsteht, nämlich der virtuelle Gebrauch eines Hochdruckreinigers, welcher euch durch die zuverlässige Kraft seines Strahls einen zufriedenstellenden Reinigungsprozess gewährt. Unabhängig von der kostenlosen Phase könnt ihr euch auch die Demo zu Gemüte führen oder noch bis zum 16. Oktober für 12,49 Euro kaum Kauf zuschlagen.

