Steam: Vier brandneue kostenlose Spiele erscheinen in dieser Woche – Es wird wild

Der Monat Mai neigt sich dem Ende zu, doch in Sachen Spielreleases wird es dadurch nicht ruhiger. Auch die Kategorie kostenloser Titel auf Steam hat noch einiges zu bieten. In dieser Woche werden gleich vier Games dieser Art veröffentlicht.

Es handelt sich um eine bunte Auswahl, die mit einigen schrägen Inhalten aufwarten kann. Reinschauen lohnt sich wie immer allemal, immerhin bezahlt ihr dafür keinen einzigen Cent.

Steam: Dating-Wahnsinn und Generationenkrieg als kostenlose Spiele

Während der Montag, sowie auch der Dienstag, noch keine Free-to-Play-Titel auf Steam bereithält, kann der Mittwoch direkt mit einem besonders spannenden Release herhalten. Die Rede ist von Pick Me Pick Me, einem kompetitiven Dating-Spiel. Gemeinsam mit einem Freund oder einer Freundin tretet ihr in Rendezvous als Charmeur*innen gegeneinander an und versucht die Gunst einer Anime-Figur für euch zu gewinnen. Die Gespräche mit dem NPC funktionieren dabei mit fortschrittlicher KI und reflektieren deren individuellen Persönlichkeiten.

Weiter geht es am nächsten Tag, dem 29. Mai 2025, wenn Zoomers Versus Boomers an den Start geht. Dieses Spiel ist ebenso abgedreht wie das vorige, wenn auch auf andere Weise. Hier tretet ihr in zwei Teams mit unterschiedlichen Zielen gegeneinander an. Die Zoomer müssen sich vor den Boomers in Acht nehmen und moderne Elektronik zu ihrer Verteidigung einsetzen, während die Boomer – ihres Namens gerecht – versuchen sie zum Explodieren zu bringen.

Kostenlos auf Steam: Der Mai nimmt ein gruseliges Ende

Ein simpleres Spielprinzip erwartet euch bei dem kostenlosen Steam-Spiel Reap, welches den 30. Mai 2025 als Erscheinungsdatum einplant. Ihr spielt als Sensenmann, der statt sich mit dem Eintüten von Seelen zu beschäftigen, sein ikonisches Werkzeug lieber für die Grasernte nutzt. Per Mausklick schwingt ihr eure Klinge und lasst euch mit Münzen dafür belohnen.

Beendet wird die Woche von einem echten Gruselhighlight, nämlich Numbra. Die Hauptfigur, ein junges Mädchen, kämpft sich hier durch eine düstere Welt voller bedrohlicher Kreaturen, vor denen sie fliehen muss, während sie Rätsel löst und sich Schritt für Schritt weiter durch die Dunkelheit schlägt. Solange sie nicht einschläft, hat sie eine Chance.

Im Mai soll außerdem noch Macht die Gleise wieder großartig, ein kostenloses Zug-Simulationsspiel in den Katalog hüpfen, ein bisher noch ausstehender Termin lässt allerdings stutzig werden, ob dieser Zeitplan noch eingehalten werden kann. Nicht ganz gratis, aber dafür reduziert bekommt ihr übrigen gerade ein neues Farming-Spiel mit spannenden Zelda-Elementen auf Steam.

