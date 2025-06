Steam: Jetzt komplett kostenlos bekommen – diese 4 Spiele werden euch geschenkt

Videospiele werden immer teurer, das dürfte längst jeder und jede anhand des eigenen Geldbeutels gespürt haben. Zum Glück gibt es aber noch immer Titel, die euch völlig kostenlos bereitgestellt werden – wie abermals bei Steam.

Die Valve-Plattform ist ein Zuhause für unzählige Indie-Studios oder Solo-Entwickler*innen, die nicht immer an eure hart verdienten Moneten wollen. Klar, um die ganz großen AAA-Spiele mit enormen Produktionswerten handelt es sich dabei nicht, aber es besteht immer eine Chance, dass ihr eventuell das eine oder andere Kleinod entdeckt. Wir stellen euch vier Gratis-Spiele vor, die gerade frisch erschienen sind.

Steam: Vier neue Gratis-Spiele, die ihr jetzt downloaden könnt

Bei den heute von uns Blickfeld geratenen Spielen handelt es sich übrigens nicht um klassische Free2Play-Produktionen, die via Mikrotransaktionen im Anschluss noch Geld kosten. Stattdessen sind die folgenden Titel komplett kostenlos auf Steam erhältlich, solange ihr sie für unschlagbare null Euro eurer Bibliothek hinzufügt. Ein entsprechender Account ist natürlich vorausgesetzt, aber der ist ebenso kostenfrei.

Kommen wir nun aber zu den einzelnen Spielen und fangen bei The Falling Star an, einem narrativen Walking-Simulator aus der First-Person-Perspektive. Ihr steuert ein junges Mädchen in einer surrealen Welt, die gerade erst ihre Mutter verloren hat und jetzt ihren letzten Wunsch erfüllen möchte. Es geht darum, das Geheimnis hinter dem Verschwinden von Tante Jiang aufzuklären. Laut der Produktseite erwartet euch ein etwa 20- bis 30-minütiges Erlebnis, wodurch es sich für einen netten Abendsnack gut eignet.

Lesetipp: Ihr sucht die besten PC-Spiele? Die stellen wir euch hier vor

Falls euch das weniger reizt, könnt ihr euch alternativ mit den folgenden drei kostenlosen Spielen auf Steam vergnügen:

Obgoose: Ihr mögt Scrabble, wollt aber auch gerne mal alleine spielen und Gänse sind genau euer Ding? Dann wagt euch an dieses kleine Puzzle-Spiel, welches stilistisch ein klein wenig an Baba is You erinnert.

Ihr mögt Scrabble, wollt aber auch gerne mal alleine spielen und Gänse sind genau euer Ding? Dann wagt euch an dieses kleine Puzzle-Spiel, welches stilistisch ein klein wenig an Baba is You erinnert. Sporeborne: Ein kleines Action-Roguelike im Stile von Vampire Survivors, bei dem ihr den Alienplaneten H311 von Feinden befreit.

Ein kleines Action-Roguelike im Stile von Vampire Survivors, bei dem ihr den Alienplaneten H311 von Feinden befreit. Gear Combination: Ein weiteres Puzzle-Spiel, bei dem ihr Zahnräder kombinieren müsst, um eine festgelegte Geschwindigkeit zu erreichen. Optional stehen noch mehr Level in Form von zwei kleinen DLCs parat.

Ist euer Interesse geweckt, müsst ihr lediglich die entsprechenden Produktseiten aufsuchen. Klickt ihr dort auf den blau-gefärbten Button „Zur Bibliothek hinzufügen“ werden die Spiele automatisch eurem Account gutgeschrieben. Ihr könnt sie im Anschluss jederzeit herunterladen.

Falls euch die hier vorgestellten Games eher nicht zusagen, findet ihr hier noch vier weitere kostenlose Spiele auf Steam. Und die nächsten Gratis-Titel lassen ganz bestimmt nicht mehr lange auf sich warten.

Quelle: Steam