Steam: Völlig kostenlos – Diese 3 neuen Spiele könnt ihr jetzt gratis zocken

Neue Gratis-Spiele braucht das Land! Denn wer immer auf der Suche nach dem neuen Überraschungshit für den schmalen (in diesem Falle gar nicht existenten) Taler ist, wird sicher schon über unsere Empfehlungen der kostenfreien Games auf Steam gestolpert sein.

Diese umfassen dieses Mal ein humorvolles Point & Click-Adventure mit Mittelalter-Vibe, ein Psycho-Horror-Adventure im Anime-Look und ein farbenfrohes Multiplayer-Kartenspiel. Allesamt brandneu und hundertprozentig gratis. Auf geht’s!

Steam: Diese drei Gratis-Perlen erwarten euch taufrisch

Zunächst machen wir uns auf in das Hauptquartier einer Abenteurergilde: Monster jagen, Diebesbanden auseinandernehmen, die Jungfrau in Nöten retten – nur dass ihr dieses Mal auf der anderen Seite der Theke steht und die Quests an die vielen Held*innen ausgebt. In Ye Guild Clerk trefft ihr eine Vielzahl an tierischen Abenteurer*innen – von der größenwahnsinnigen Maus über den rabiaten Fischmenschen bis hin zur gewitzten Katzen-Schurkin.

Nicht nur gewährt ihr ihnen die wohlverdiente Belohnung und sammelt Quest-Items wie rostige Schwerter und blutige Monsterköpfe ein, auch lernt ihr einiges über die Kund*innen und ihre Geschichten. Die humorvolle und niedliche Mischung aus Job Simulator, Narrative Adventure und klassischem Fantasy-Setting bietet verschiedenen Enden und darf sich bisher mit 98 Prozent positiven Reviews bei 130 Bewertungen auf Steam freuen.

Fahren wir fort zu Yuki – bei der es deutlich weniger fröhlich zugeht. Das düstere Horror-Adventure mit der namensgebenden Protagonistin findet in einer verlassenen Schule statt; als wäre das nicht schon gruselig genug, trefft ihr hier auf Monster und Geister, welche die Seelen der Zurückgelassenen und Vergessenen repräsentierten.

In einer Mischung aus storybasiertem Action-Adventure und Bullet-Hell-Kampfsystem untersucht ihr übernatürliche Ereignisse und sucht nach Hinweisen auf den Verbleib eurer besten Freunde. Neben Puzzle-Einlagen und unheimlichen Unterhaltungen kommt die Psycho-Horror-Atmosphäre nicht zu kurz.

Vom düsteren Psycho-Horror zur farbenfrohen Spielkartenparty

Wieder etwas bunter und schneller wird es bei Slap ‘em UP!, das frisch am Montag veröffentlicht wurde. Hierbei handelt es sich um ein Kartenspiel, das ihr online auch mit mehreren Freund*innen zusammen zocken könnt. Synchronisation und Interface auf Thai machen es zwar nicht einfach, das Spielprinzip allein durch den Trailer zu verstehen, laut Steam-Seite ist das Game aber leicht zu erlernen (und die Menüs gibt’s glücklicherweise immerhin auch auf Englisch).

Während des Spiels könnt ihr euren Kontrahent*innen in Cutscenes mit Stickern und Emojis eine lange Nase drehen. Private Spielräume wie auch weltweites Matchmaking versprechen entspannte Runden wie auch ernsthafte Duelle (oder Trielle oder Quadrelle). Wer noch mehr kostenlose Spiele auf Steam sucht, kann sich gerne auch einmal hier umschauen.

Quelle: Steam