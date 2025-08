Steam: Völlig kostenlos – diese 3 Spiele bekommt ihr dauerhaft geschenkt

Der August hat gerade erst begonnen und noch so einige große Veröffentlichungen stehen diesen Monat auf dem Plan. Umso wichtiger ist es, an der einen oder anderen Stelle zu sparen – wie zum Beispiel mit neuen kostenlosen Spielen auf Steam.

Ohne einmal auf die Brieftasche achten zu müssen, landen die von uns heute vorgestellten Titel direkt in eurer Bibliothek. Von dort aus könnt ihr sie dann jederzeit herunterladen, denn ein Ablaufdatum gibt es nicht.

Steam: Diese drei kostenlosen Spiele gibt es jetzt

Wie gehabt konzentrieren wir uns in diesem Format auf Spiele, die ihr tatsächlich ganz ohne einen einzigen Cent ausgeben zu müssen, auf Steam erhaltet. Natürlich handelt es sich dabei nicht gerade um AAA-Produktionen, die mit Hochglanzgrafik und weiteren Schauwerten locken. Dennoch könnt ihr hier eventuell die eine oder andere Perle finden.

Wie zum Beispiel mit Inside the Cro’s Nest, einem von der Resident Evil-Reihe inspirierten Survival-Horror-Spiel. Von Student*innen entwickelt, versetzt euch der Titel in die Rolle eines Hunters, der inmitten einer Zelle aufwacht. Das Ziel? Den merkwürdigen Kultisten entkommen, aber das ist gar nicht so einfach. Schließlich wartet der eine oder andere Gruseltrip sowie die berühmt-berüchtigte Tank-Steuerung auf euch.

Lesetipp: Die besten Spiele auf Steam stellen wir euch hier vor

Interesse geweckt? Dann könnt ihr euch das bis zu zwei bis drei Stunden lange Indie-Projekt auf Steam kostenlos herunterladen. Oder ihr stürzt euch auf eines der weiteren kostenlosen Spiele:

Captain Firat: Ein nicht gerade hübsch aussehendes, aber spielerisch wohl mindestens solides Survival-Abenteuer für Singleplayer-Fans.

Ein nicht gerade hübsch aussehendes, aber spielerisch wohl mindestens solides Survival-Abenteuer für Singleplayer-Fans. Tears of Vanfell – New Beginning: Ein etwas schwacher Prolog stehen diesem Roguelike-Dungeoncrawler laut Rezensionen erst im Weg, danach soll er sich aber deutlich steigern. Bietet zudem sogar einen Koop-Modus für bis zu vier Spieler*innen. Warum also nicht einmal ausprobieren?

Dazu sei erwähnt, dass es in allen drei von uns genannten Spielen keine zusätzlichen Käufe gibt. Das heißt, ihr werdet auch nach dem kostenlosen Download nicht dazu angehalten, doch noch ein paar Euro aufzutreiben, um weiterspielen zu können. Das reicht euch nicht? Dann findet ihr hier noch weitere spannende kostenlose Spiele auf Steam.

Quelle: Steam