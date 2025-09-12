Steam: Völlig kostenlos – diese vier Highlights spielt ihr nur dieses Wochenende gratis

Hach, das Wochenende steht vor der Tür und eigentlich gibt es derzeit viel zu spielen. Das Blöde daran? Das Meiste davon kostet Geld und das wächst bekanntlich nicht an den Bäumen. Zum Glück gibt es aber bei Steam regelmäßig Aktionen, bei denen ihr für kurze Zeit große Titel kostenlos spielen könnt.

So auch in diesen Tagen, denn das nächste Gratis-Wochenende steht wieder einmal an der Türschwelle. Falls ihr also keinen Cent ausgeben, aber trotzdem mal etwas Neues probieren wollt, ist eure Chance gekommen. Mit dabei? Ein beeindruckend großer Shooter, ein topaktuelles Survival-Game und zwei Titel für echte Genre-Liebhaber.

Steam: Diese Spiele könnt ihr kostenlos testen

Um die Gratis-Games auszuprobieren, benötigt ihr übrigens lediglich ein Steam-Konto, welches ihr kostenlos erstellen könnt. Danach könnt ihr euch aber direkt in die verschiedenen Abenteuer stürzen, je nachdem wonach es eurem spielerischen Gaumen gelüstet. Die Auswahl ist dabei, wie eingangs erwähnt, recht vielfältig.

So habt ihr etwa die Möglichkeit bis Montag, dem 15. September, einen Blick auf das erst vor wenigen Monaten veröffentlichte Dune Awakening zu werfen. Inhaltliche Einschränkungen erwarten euch keine, sprich ihr könnt theoretisch direkt einmal die Wüste Arrakis erkunden. Wobei das aufgrund der Zeit etwas eng werden dürfte, schließlich ist das Survival-Spiel ziemlich umfangreich.

Lesetipp: Hier geht’s zu unserem Test von Dune Awakening

Nicht weniger entspannt, aber eine ganze Ecke bleihaltiger fällt der kostenlose Zugang zu Squad aus. Dabei handelt es sich um einen Multiplayer-Shooter, der sehr viel Wert auf Taktik und Zusammenspiel legt. Wer hier alleine ins Gefecht zieht, dürfte wenig glücklich werden – Sprachchat ist nahezu Pflicht.

Neben Squad und Dune Awakening könnt ihr außerdem noch diese beiden Spiele bis Montag 19:00 Uhr gratis auf Steam zocken:

Surviving Mars: Aufbaustrategie von Paradox und Haemimont Games, welches spielerisch grundsätzlich zu unterhalten weiß. Allerdings soll demnächst eine neue Version erscheinen, die frühere Käufer*innen vor den Kopf stößt.

Aufbaustrategie von Paradox und Haemimont Games, welches spielerisch grundsätzlich zu unterhalten weiß. Allerdings soll demnächst eine neue Version erscheinen, die frühere Käufer*innen vor den Kopf stößt. Ship Graveyard Simulator: Ist genau das, was der Name auch ausdrückt. Ihr setzt euch daran, riesige Schiffe zu zerlegen und die Einzelteile gewinnbringend zu verscherbeln.

Falls euch das alles nicht reicht – oder inhaltlich nicht anspricht – müsst ihr den Kopf nicht in den Sand stecken. Noch mehr Gratis-Spiele auf Steam stellen wir euch an anderer Stelle vor. Die kommen sogar ganz ohne zeitliche Einschränkung aus.

Quelle: Steam