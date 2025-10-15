Steam: Völlig kostenlos – diesen Gratis-Download sollten sich Hollow Knight-Fans nicht entgehen lassen

Nicht einmal eineinhalb Monate ist es her, dass Hollow Knight: Silksong die Metroidvania-Welt auf den Kopf stellte, Online-Stores wie Steam und den Nintendo eShop lahmlegte und binnen weniger Tage Traumwertungen einfuhr. Mittlerweile ist nicht nur die Speedrun-Grenze von unter einer Stunde gefallen, auch viele Casual Gamer dürften in dem Spiel so manches Geheimnis erkundet haben.

Genre-Fans müssen sich beeilen, wenn sie bis zum nächsten Highlight in diesen Gefilden fertig werden wollen, denn am Horizont scheint schon ein violetter Schimmer eines Spiels, das es mit der Beliebtheit von Hollow Knight und Silksong aufnehmen könnte.

Gratis auf Steam – Kann Constance Hollow Knight: Silksong herausfordern?

Bei diesem handelt es sich um das von der bildundtonfabrik (btf) kreierte Constance, das nach mehrjähriger Entwicklungszeit Ende November erscheinen soll und derzeit auf Steam im Rahmen einer Demo-Version angezockt werden kann. Ihr spielt die titelgebende Heldin, die – mit einem großen Pinsel als Waffe ausgerüstet – ihre Reise durch eine Welt voller herausfordernder Plattformpassagen und kniffeligen Bosskämpfen antritt. Typisch Metroidvania eben. Dennoch sticht Constance in diesem Genre heraus; und das nicht nur wegen seiner herrlichen Atmosphäre und des fantastischen Looks.

Constance bedient sich einiger besonderer Mechaniken: So könnt ihr euch nach einem Tod entscheiden, ob ihr zum letzten Checkpoint zurück wollt, oder aber im gleichen Raum startet – jedoch mit reduzierter Energie. Auch lässt sich die Tinten-Leiste, die euren Pinsel mit für Angriffe benötigte Energie füllt, auch über ihr Maximum strecken – auf Kosten eurer Lebensenergie. Nicht die einzige Metapher für Überarbeitung und Stress, der ihr zusammen mit der Künstlerin Constance begegnen sollt.

Lesetipp: Unser Test zu Hollow Knight: Silksong

Aufgelockert wird das Abenteuer durch kleine Mini-Ausmal-Games; ergänzt durch die fabelhafte Funktion, Screenshots auf eurer Map festzupinnen. Bei Leveldesign, Charakter-Movement und Stimmung werden definitiv Erinnerungen an Hollow Knight und Silksong geweckt. Um deren inspirierende Kraft machen die Entwickler*innen des Kölner Studios btf auch kein Geheimnis, wie sie uns schon auf der gamescom 2024 verrieten.

Wer jetzt Lust bekommen hat, Constance selber mal auszuprobieren, hat im Rahmen des Steam Next Fests bis 20. Oktober die Chance, in die Demo-Version reinzuzocken. Erscheinen wird das Metroidvania, zunächst exklusiv für den PC, am 24. November – die Version für Konsolen soll nächstes Jahr nachgereicht werden. Ebenfalls auf Steam dürft ihr jetzt erstmals in dieses potenzielle Horror-Meisterwerk reinschnuppern.

Quelle: Steam