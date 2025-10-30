Steam: Völlig kostenlos – dieser brandneue Teil einer legendären Franchise wird euch ab sofort geschenkt

Bei Halo ist es derzeit ein ganz schönes auf und ab: Einerseits erscheint 2026 ein Remake des ersten Teils, andererseits enthält das ausschließlich die Kampagne. Zur Hilfe eilt jetzt eine kleine Ablenkung: Auf Steam könnt ihr euch ein neues Spiel des Franchise kostenlos herunterladen.

Okay, das stammt zwar nicht aus der Feder der Xbox Game Studios, sondern ist von Fans entwickelt. Allerdings hat Spartan Survivors den Segen der Halo-Verantwortlichen, darf sogar offizielle Begrifflichkeiten aus der Reihe nutzen. Etwas, was in der Branche in der Regel ziemlich ungewöhnlich ist.

Halo: Darum geht’s im kostenlosen Steam-Spiel

Der Name deutet es ja bereits an, aber bei Spartan Survivors handelt es sich um eine Art Klon von Vampire Survivors. Basierend auf dem Halo-Universum stürzen wir uns als Vertreter der Supersoldaten-Klasse in den Kampf gegen Covenant und Flood und ballern, was das Zeug hält.

Insgesamt umfasst das kostenlos auf Steam veröffentlichte Spiel zehn verschiedene Level, acht unterschiedliche Charaktere, über 21 Waffen und jede Menge Perks, Upgrades und Evolutionen. Es kann also rein inhaltlich problemlos mit anderen Action-Roguelike-Spielen mithalten.

Wichtig ist jedoch, dass Spartan Survivors zwar aussehen darf wie ein Halo-Spiel und auch Begrifflichkeiten aus der Reihe nutzt, Microsoft beziehungsweise die Xbox Game Studios aber ansonsten nichts mit dem Projekt am Hut haben. Es ist demnach kein offizielles Halo-Spiel und sollte auch als solches nicht verstanden werden.

Fans freuen sich riesig

Ob nun offiziell oder nicht: Bei den Fans von Halo kommt Spartan Survivors trotzdem gut an. Aktuell erfreut sich der frisch auf Steam veröffentlichte Titel über 92 Prozent positive Bewertungen (Stand: 29. Oktober). Wobei auch erst 39 Spieler*innen ihre Stimme abgegeben haben. Die sind jedoch sehr zufriedengestellt.

„Wenn ihr Vampire Survivors und Halo mögt, wird es euch gefallen“, bringt es beispielsweise Grumio Iberia kurz und knapp auf den Punkt. „Ein unglaublich unterhaltsames kleines Halo-Spiel, um sich die Zeit zu vertreiben! Wenn sie [die Entwickler] das Problem mit den Freezes beheben könnten, wäre es großartig!“, heißt es wiederum von Far.

Die technische Performance des Halo-Fangames ist derzeit für einige Spieler*innen das einzig größere Problem. Offenbar neigt Spartan Survivors noch dazu, ab und an abzustürzen, aber die Entwickler*innen arbeiten bereits an einem Patch. Apropos kostenlos: Aktuell könnt ihr auf Steam noch weitere Geschenke abstauben.

Quelle: Steam, Steam Community / @Far, @Grumio Iberia