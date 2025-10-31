Steam: Völlig kostenlos – dieses Wochenende gibt es drei Spiele zum Nulltarif

Immer und immer wieder gibt es auf Steam kostenlose Spiele. Manchmal dürft ihr sie für immer behalten, ein andermal nur für über einen bestimmten Zeitraum reinschauen. So wie an diesem Wochenende, bei dem gleich drei bekannte Namen zur Probefahrt einladen.

Insbesondere Fans von komplexen Strategiespielen oder die den Drang haben, einmal eine eigene Stadt aufzubauen, sind dazu aufgerufen, das Wochenende vor dem PC zu verbringen. Alternativ stürzt ihr euch mit Freund*innen in einen der Überraschungshits des Jahres.

Steam: Zweimal Strategie für lau am Wochenende

Das erste Spiel, welches ihr noch bis Montag um 18:00 Uhr völlig gratis auf Steam ausprobieren könnt, ist Crusader Kings 3. Paradox ist bekannt für extrem verschachtelte Strategiespiele, bei denen selbst erfahrenen Spieler*innen irgendwann der Kopf raucht. Falls euch das schon immer mal gereizt hat, ihr aber bisher nicht dafür in die Tasche greifen wolltet: Jetzt ist eure Chance gekommen.

In Crusader Kings 3 gründet ihr eure eigene Dynastie und versucht sie, über Jahrhunderte an der Macht zu halten. Allerdings ist das Leben und der Aufbau einer Adelsfamilie gar nicht so einfach planbar und ihr dürft euch mit allerlei Ereignissen herumschlagen: Krieg, Aufstände, Verrat, die Pest, Einfluss der Kirche und noch so einiges mehr. Stellt euch allerdings darauf ein, dass die Spielmechaniken zu Beginn ganz schön überfordern können.

Lesetipp: Hier geht’s zu unserem Test von Crusader Kings 3

Falls euch weder Mittelalter noch das Gründen einer Dynastie reizen, kommt ihr eventuell bei einem Strategiespiel auf eure Kosten. Denn Paradox lässt euch außerdem die aktuelle Version von Cities: Skylines 2 testen. Somit könnt ihr selbst ausprobieren, ob es für euch zum Städtearchitekten reicht. Beachtet jedoch, dass der Titel auch weiterhin unter einigen Performance-Problemen leidet.

Lieber Koop mit doppeltem H: Humor und Horror

Wenn euch das ganze Strategie-Gedöns nicht reizen kann und ihr vor allem gerne Koop-Experimente eingeht, dann werft bei Steam gerne einen Blick auf R.E.P.O. Das erst Anfang 2025 veröffentlichte Indie-Kleinod erinnert an Lethal Company, dreht aber bei der Albernheit noch ein paar Stufen weiter nach oben. Ohne viel zu spoilern, bei manchen Ereignissen wird euer Zwerchfell ordentlich strapaziert.

Aufgrund des Gratis-Wochenendes könnt ihr selbst in Erfahrung bringen, warum von fast 200.000 Spieler*innen 96 Prozent den Daumen nach oben gezückt haben. Wie auch bei Cities Skylines 2 und Crusader Kings 3 habt ihr bis Montag um 18:00 Uhr Zeit, um für schlanke null Euro einen Versuch zu starten.

Sofern euch eines der drei genannten Spiele richtig begeistert, könnt ihr sie übrigens im Anschluss aufgrund einer aktuellen Rabattaktion ein paar Euro günstiger erwerben. Oder ihr schaut in einem weiteren Artikel von uns vorbei und erfahrt, welche Spiele ihr bei Steam für immer kostenlos erhaltet.

Quelle: Steam