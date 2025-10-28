Steam: Völlig kostenlos – „süchtig machenden“ Geheimtipp bekommt ihr jetzt noch geschenkt

Das polnische Studio Jutsu Games feiert in diesen Tagen das zehnjährige Bestehen – und beschenkt euch dafür auf Steam. Für kurze Zeit könnt ihr euch nämlich auf Valves Verkaufsplattform den mit 89 Prozent positiven Debüttitel des Geburtstagskindes sichern.

Normalerweise müsstet ihr rund 15 Euro hinlegen, um in den Genuss zu kommen. Wenn ihr allerdings die Maus oder das Smartphone schnell genug in die Hand nehmt, zahlt ihr nicht einen einzigen Cent und könnt das Spiel sogar für immer behalten. Aber lohnt sich das überhaupt?

Steam: Für kurze Zeit bekommt ihr dieses Spiel geschenkt

Ja, wenn ihr Simulationen und Managementstrategie mögt, sowie euch hauptsächlich im Singleplayer-Bereich austobt. Dann solltet ihr 911 Operator auf Steam eine Chance geben – insbesondere, da ihr noch bis zum 29. Oktober nicht zum Geldbeutel greifen müsst. Schafft ihr es in der Zeit, den grünen „Hinzufügen“-Button auf der Produktseite zu drücken, freut sich eure digitale Bibliothek um den dauerhaften Zuwachs.

Spielerisch schlüpft ihr in 911 Operator in die Rolle eines sogenannten Disponenten innerhalb einer Notrufzentrale. Eure Aufgabe ist es also in erster Linie, Anrufe entgegenzunehmen und vor allem die ersten Entscheidungen zu treffen. Manchmal reicht es, in dem ihr ein paar Tipps eurem Gegenüber an die Hand gebt, ein andermal müssen Feuerwehr, Polizei oder Sanitäter*innen informiert werden.

Die möglichen Einsätze sind dabei vielfältiger Natur, wobei ihr stets die Ernsthaftigkeit einschätzen müsst. So kann euch sowohl ein Anruf erreichen, in dem eine Person lebensbedrohlich verletzt ist, als auch eine Meldung eintreffen, in der nur jemand aus Scherz Drohungen ausspricht. Es liegt an euch, die Lage richtig einzuordnen, wenn ihr den Gratis-Download auf Steam wahrnehmt.

Kampagne – oder eure Stadt managen

Als Spielmodi steht euch in 911 Operator auf der einen Seite eine Kampagne zur Verfügung, in der ihr euch insgesamt um sechs Städte kümmert. So dürft ihr euch unter anderem mit einem schweren Erdbeben in San Francisco und den zu erwartenden Notrufen auseinandersetzen.

Alternativ könnt ihr im freien Spiel eine beliebige Stadt auf der Welt auswählen. Die Anbindung an OpenStreetMap macht es möglich, wodurch selbst das Straßennetz und die Infrastruktur der Einsatzkräfte vor Ort akkurat abgebildet ist. Auf Steam kommt die Mischung ziemlich gut an: Von über 14.000 abgegeben Stimmen, haben 89 Prozent seit Release den Daumen nach oben gegeben (Stand: 27. Oktober 2025).

Hier seht ihr Gameplay im Trailer:

„Dieses Spiel ist großartig, einfach, direkt und sehr süchtig machend“, schreibt beispielsweise skywalkersaber2 in einer Rezension. Andere sind ebenso voll des Lobs, merken jedoch an, dass es nach einiger Zeit doch etwas schnell repetitiv wird. Dennoch: Für den aktuellen Preis von schlanken null Euro könnt ihr bei 911 Operator eigentlich nicht so viel falsch machen.

