Steam: Völlig kostenlos und unter den bestbewerteten Spielen – Dieser Release haut um

Auf Steam ist vor einigen Wochen ein echt seltsames Spiel erschienen, das für seine unkonventionelle Art hochgelobt wird. So hoch sogar, dass es momentan zu den am bestbewerteten Spielen der Plattform zählt.

Aber da hören die Vorzüge von ENA: Dream BBQ noch nicht auf, denn der Titel ist außerdem völlig kostenlos zu haben. Um in die abgedrehte Welt einzutauchen, müsst ihr also nicht mal Eintritt zahlen.

ENA: Dream BBQ kommt auf Steam super an

Am 27. März 2025 hat es ENA: Dream BBQ geschafft, Steam als seine Heimat zu ernennen und steht Neugierigen seitdem für genau 0 Euro zum Download zur Verfügung. Über 23.000-mal haben Spieler*innen, die sich dieses Angebot nicht entgehen lassen konnten, eine Rezension zu dem Game hinterlassen. 98 Prozent dieser Stimmabgaben fallen positiv aus, wodurch Enas Abenteuer Platz 62 unter den 250 am besten bewerteten Steam-Titeln für sich beanspruchen kann – eingebettet von Inscryption am oberen und Doki Doki Literature Club am unteren Rand.

Was genau Fans allerdings an dem Erlebnis schätzen, ist teilweise etwas schwer herauszulesen, die meisten scheinen es selbst nicht so genau zu wissen. Wortlaute wie „Ich verstehe nicht mal wirklich eine einzige Sache, die passiert“ oder „Ich hab das Spiel gespielt und die lustige Frau hat lustige Geräusche gemacht und lustige Dinge sind passiert“, illustrieren die Ahnungslosigkeit, welche angesichts des starken Fokus auf Surrealismus allerdings nicht verwunderlich ist.

Auch auf dem Steam Deck könnt ihr als ENA umherirren:

Was steckt drin? Schwer zu sagen!

Etwa eine Stunde Spielzeit steckt in ENA: Dream BBQ, wie die Bewertungen andeuten. In diesen 60 Minuten schlüpft ihr in die Rolle der Protagonistin und erkundet eine raue 3D-Umgebung, in der euch unterschiedlichste Charaktere begegnen. Überall lauern versteckte Geheimnisse und skurrile Begebenheiten, die euch bei Laune halten, während ihr euch von der Eigenartigkeit dieser Reise verwirren lasst.

Falls euch das traumhafte Grillfest von ENA besonders begeistern sollte, dürft ihr Joel G und dem ENA Team trotz kostenlosem Basisspiel Geld hinterherwerfen, in dem ihr das Supporter Edition Upgrade für 9,75 Euro kauft. Darin sind zusätzlich Sammelgegenstände, Konzeptzeichnungen, ein Entwickler-Kommentar, GIFs und Hintergründe sowie diverses Bildmaterial aus der Zeit der Umsetzung enthalten. Wer aber auch ohne zufrieden ist, kann den Geldbeutel natürlich geschlossen halten.

