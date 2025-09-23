Steam: Was diesem Spiel zum Release passiert ist, ist „herzzerreißend“

Der Release ist der wohl kritischste Moment in der Geschichte eines jeden Videospiels. Mögliche Berichterstattung, die ersten Reviews, entstehender oder ausbleibender Ansturm, all das kommt in kurzer Zeit zusammen und bestimmt meist, welche Aufmerksamkeit einem Titel langfristig zuteil wird. Auch wenn Storys von später Blüte in wenigen Fällen ebenfalls vorkommen können. Eine solche wäre zumindest die letzte Hoffnung eines Steam-Spiels, dessen Entwickler*innen sich jetzt über die Katastrophe ihrer jüngsten Veröffentlichung auslassen.

Ein unglücklicher Fehler aufseiten von Valve hat dazu geführt, dass der entscheidende Tag untergegangen ist und die Konsequenzen davon sind ein enttäuschendes Ergebnis von zehn Jahren Arbeit.

Planet Centauri ereilt auf Steam das Unglück

Laurent Latchet, Teil des Teams bei Entwicklungsstudio Permadeath, hat sich vor Kurzem an die Community auf Reddit gewendet, um die Story von Planet Centauri zu teilen. Die Überschrift seines Beitrags lautet: „So kann Steam mehr als zehn Jahre deiner Arbeit ruinieren„. Planet Centauri ist ein von Titeln wie Terraria, Starbound und auch Pokémon inspiriertes Sandbox-Game, welches bereits seit dem 3. Juni 2016 im Early Access bei Steam verfügbar ist. Der 1.0-Release erfolgte dann im Dezember 2024, mit einem groben Ausrutscher der Vertriebsplattform.

103.400 hatte sich das Spiel bis dahin verkauft und 138.675 Wunschlisteneinträge gesammelt. Entsprechend erwartungsvoll fielen die Blicke des Studios Richtung Full Release aus, doch in fünf Tagen konnten nur 581 Einheiten über die virtuelle Ladentheke gebracht werden. „Das Game ist nicht mal auf Seite zwei erschienen, wir waren unsichtbar, der Release ein totaler Flop. Und wir wussten nie warum, bis heute„, schreibt Latchet.

Eine Mail von Steam hat den Sachverhalt aufgeklärt. Darin erwähnt der Betreiber, dass bei einer winzigen Anzahl von Titeln, weniger als 100 seit 2015, zu einem Bug gekommen ist, der verhindert hat, das Benachrichtigungsmails zur Veröffentlichung an Personen mit entsprechenden Wunschlisteneinträgen nicht versendet wurden. In den Kommentaren auf Reddit bekunden Fans ihr Mitgefühl, unter anderem mit den Worten: „Herzzerreißend zu lesen“.

Als Entschädigung bietet man die Platzierung eines Daily Deals an, durch den die verpasste Sichtbarkeit wieder wettgemacht werden soll. Doch das scheint für Latchet kein ausreichender Trost zu sein, wie er erklärt, immerhin sei es mittlerweile finanziell unmöglich Planet Centauri weiter zu patchen, weshalb sich Permadeath gezwungen sieht, zum nächsten Projekt überzugehen.

