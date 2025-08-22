Steam: „Widerlich“ und „Enttäuschend“ – Rollenspiel-Größe wird von Fans abgestraft

Das Wohlwollen der Spielerinnen und Spieler ist in keinem Fall eine sichere Sache. Wie oft ließ sich schon mitverfolgen, wie Entscheidungen von Publishern oder Entwickler*innen zu jedem Zeitpunkt im Lebenszyklus eines Spiels quasi durch ein Fingerschnipsen für gezückte Mistgabeln gesorgt hat. Vor allem auf Steam verfallen die dort ansässigen Fans schnell in Aufruhr, wenn ihnen etwas nicht passt.

Davor ist auch Final Fantasy XIV nicht sicher. Das MMORPG gibt es schon eine ganze Weile lang, aber das heißt nicht, dass die Treue der Community in die Unerschütterlichkeit gewachsen ist. Mit aktuellen Schritten erntet das Team hinter dem Rollenspiel nun ordentlich Unverständnis, was sich in den Rezensionen widerspiegelt.

Final Fantasy XIV: Extrem beliebte Mod macht dicht

Wenn ihr aktuell auf der Steam-Seite von Final Fantasy XIV vorbeischaut, springt euch dort der aus dem Farbschema der Plattform herausstechende Schriftzug „Ausgeglichen“ entgegen. Dieser benennt die Einstufung aller kürzlich abgegebenen Wertungen für das MMO. In den letzten 30 Tagen haben nicht mal die Hälfte aller über 800 Rezensent*innen einen hochgestreckten Daumen da gelassen. Ein Blick in die dazu verfassten Texte verrät schnell, wie es dazu kommen konnte.

„RIP Mare“ liest man hier vermehrt. Der Name Mare gehört zu einer Mod namens Mare Synchronos, deren Existenz von dessen Schöpfer*in auf den 22. August terminiert wurde, wie eine Discord-Nachricht von ihm oder ihr verrät (via Reddit). Grund für den Abschied sei eine rechtliche Untersuchung, mit dem sich das Projekt konfrontiert sieht. „Nachdem ich meine Optionen mit dem Rat besprochen habe, bin ich zu dem Entschluss gekommen, es aufzugeben“, heißt es in dem geteilten Text.

Auf Steam gibt es die Review-Schelle

Auch wenn Her Royal Floofness, wie sich der Urheber oder die Urheberin von Mare Synchronos auf Discord nennt, darum bittet, keine der involvierten Parteien zu belästigen, ist der Ärger wohl so groß, dass Fans Steam nutzen, um Dampf abzulassen. Dabei greifen sie auf Worte wie „Widerlich“ und „Sehr enttäuschend“ zurück, um die Aktion von Square Enix bezüglich der Mega-Mod zu beschreiben. Es muss dazu gesagt werden, dass die Details zu den Hintergründen unklar bleiben und damit auch der tatsächliche Einfluss des Publishers auf das Ende von Mare nur vage im Raum steht.

Mare Synchronos hat übrigens dafür gesorgt, dass Mods von anderen Spieler*innen sichtbar werden, was vor allem für die Anpassungen der äußerlichen Erscheinung bedeutsam war. Hat beispielsweise eine Person ein über Mods zugefügtes Outfit an, braucht ihr nicht selbige Mod, sondern nur Mare installiert haben, um dieses angezeigt zu bekommen. Besonders für den Aspekt von Rollenspielen innerhalb des Rollenspiels kam dieser Trick zum Einsatz.

