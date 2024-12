Steam Winter Sale 2024: Alle Infos zur größten Rabattaktion des Jahres

Man mag es angesichts der Außentemperaturen kaum für möglich halten, aber nächste Woche ist Weihnachten. Und das bedeutet natürlich auch: Der Steam Winter Sale 2024 steht vor der Tür.

Heute Abend fällt endlich der Startschuss zu der (zusammen mit dem Steam Summer Sale) wohl größten Rabattaktion des Jahres. Wann genau es losgeht, welche Spiele reduziert sein könnten und was ihr sonst noch zu Avataren und Stickern wissen müsst, verraten wir euch im Folgenden.

Wann geht die Rabattaktion los?

Falls ihr bereits ungeduldig mit den Hufen scharrt: Es ist fast geschafft. Heute, am 19. Dezember um 19 Uhr startet offiziell der Steam Winter Sale 2024. Wie schon in der Vergangenheit könnten auch dieses Mal wieder am Anfang ein wenig die Server straucheln, weil die Spieler*innen die digitale Einkaufsmeile stürmen. Habt also ein wenig Geduld, nach ein paar Minuten sollte alles glatt laufen.

Wann endet der Sale?

Satte zwei Wochen soll der Steam Winter Sale 2024 andauern – länger als jede nicht vorhandene Schneeflocke in unseren aufgewärmten Gefilden. Ihr habt also bis zum 2. Januar 2025 Zeit, in Ruhe durch die Angebote zu stöbern. Und da die Spiele digital erhältlich sind, müsst ihr auch nicht befürchten, vor ausverkauften Regalen zu stehen.

Welche Spiele werden im Angebot sein?

Gut versteckt, weil nur auf Twitter und noch nicht auf dem offiziellen YouTube-Kanal, gibt es bereits einen Trailer zum Steam Winter Sale 2024, aus dem sich zumindest ein Teil der Spiele ableiten lässt, die in der kommenden Aktion rabattiert sein werden. Im Folgenden haben wir für euch aufgelistet, welche Titel im Video zu sehen sind und daher von purzelnden Preisen profitieren:

Assassin’s Creed Mirage

Core Keeper

Carx Street

Helldivers 2

Manor Lords

The Last of Us: Part 1

Castle Crashers

Planet Coaster 2

TCG Card Shop Simulator

Baldur’s Gate 3

Final Fantasy 16

Mount & Blade 2: Bannerlord

Dying Light 2

Songs of Conquest

Kingdom Come: Deliverance

Death Stranding

Falls in dieser kleinen Vorauswahl noch nichts für euch dabei ist, empfehlen wir euch, alle für euch interessanten Titel auf eure Wunschliste zu schubsen. Dann habt ihr ab 19 Uhr eine gute Übersicht, ob ihr vom Steam Winter Sale 2024 profitiert und verpasst kein einziges Angebot.

Gibt es kostenlose Avatare und Sticker?

Das ist derzeit leider noch nicht bekannt. Da sich Valve bislang aber noch bei keiner Rabattaktion hat lumpen lassen, seine Nutzer*innen auch mit ein paar kostenlosen digitalen Goodies zu versorgen, gehen wir auch dieses Mal wieder davon aus, dass ihr Avatare und Sticker für euer Steam-Profil abstauben könnt.

Alle rabattierten Spiele findet ihr dann wie erwähnt ab 19 Uhr auf Steam, bequem erreichbar über die Shop-Seite. Doch der Steam Winter Sale 2024 ist natürlich nicht die einzige Rabattaktion vor Jahresende: Im Nintendo eShop findet ihr gerade zahlreiche Switch-Spiele deutlich günstiger.

Quelle: Twitter /@Steam