Kostenlos bei Steam anzocken: Das beliebteste Spiel der Pandemie bekommt neue Version

Der Multiplayer-Mega-Hit der Pandemie darf sich über frisches Futter freuen, das wir schon kommende Woche über Steam kostenlos ausprobieren dürfen. Die Rede ist dabei aber keineswegs von einem einfachen Update.

Viel mehr gibt Entwickler Innersloth nun bekannt, dass uns mit Among Us 3D pünktlich zum bevorstehenden Steam Next Fest die Demo des dreidimensionalen Denunziations-Ablegers erwartet.

Among Us 3D: Steam Next Fest lässt euch kostenlos reinschauen

Schon seit seiner Veröffentlichung im Jahre 2018 lädt Among Us dazu ein, Freundinnen und Freunde zu Feinden zu machen und euch gegenseitig die Schuld an den Morden auf der eigentlich ganz gemütlichen Space-Station in die Schuhe zu schieben. So richtig bekannt wurde der Titel mit Werwolf-Anleihen aber erst als die Pandemie vor einigen Jahren wütete und uns dazu zwang, unsere Liebsten vorübergehend nur noch im Rahmen der kalten Mattscheibe über Steam und Co. zu treffen.

Dem Hype des Massenphänomens kam Innersloth kaum hinterher, dennoch folgte eine Umsetzung für Besucherinnen und Besucher der virtuellen Realität relativ zeitnah. Schon mit eben jener ließ sich der ursprüngliche 2D-Hit in 3D und aus der First Person-Perspektive genießen – natürlich nur, wenn ihr auch im Besitz eines passenden VR-Headsets seid.

Wer sich nicht zu den jenen zählt oder von VR einfach nicht viel hält, hat jetzt Glück: Mit Among Us 3D serviert man einen aufpolierten Ableger der VR-Version, der ganz ohne das hochmoderne Nasenfahrrad auskommt – und öffnet sich damit dem breiten PC-Publikum noch einmal aus einer „neuen“ Perspektive.

Wann es so weit ist, wird derweil nicht verraten – ebenso wenig, ob Among Us 3D auch für weitere Plattformen erscheinen soll. Steam-Nutzende dürfen auf dem Next Fest aber bereits einen Blick in die angesprochene Demo werfen, die in wenigen Tagen zur Verfügung steht. Nach dem Launch verspricht Innersloth schon jetzt, für frische Inhalte wie Spielmodi, abwechslungsreiche Aufgaben und zeitlich begrenzte Events sorgen zu wollen.

