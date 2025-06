Steam verschenkt ein fantastisches Metroidvania – aber ihr habt nur wenige Tage Zeit

Wir sagen, wie es ist: Aktuell vergeht kaum ein Tag, in dem nicht ein neues Spiel auf Steam verschenkt wird. In Zeiten von steigenden Preisen ein sicherlich angenehmer Effekt und das jetzige Angebot solltet ihr euch wirklich nicht entgehen lassen.

Immerhin bekommt ihr einen Titel für schlanke null Euro, welcher bei den Bewertungen sagenhafte 94 Prozent erreicht – Fazit: „Sehr positiv“. Besonders Fans des Metroidvania-Genres kommen beim neuen Gratis-Spiel auf ihre Kosten, auch wenn der ursprüngliche Release schon ein paar Jahre in der Vergangenheit liegt.

Steam schenkt euch SteamWorld Dig

Um euch nicht länger auf die Folter zu spannen: Bei Steam bekommt ihr zum jetzigen Zeitpunkt das 2013 veröffentlichte SteamWorld Dig geschenkt. Das schwedische Studio Image & Form Games hat damit zwar nicht das eigene Franchise begründet, aber seinerzeit mit dem Ableger den ersten großen Erfolg gelandet. Jetzt könnt ihr das Metroidvania kostenlos nachholen.

Worum geht’s? In SteamWorld Dig steuern wir den Roboter Rusty, der in einer alten Bergbaustadt seine Arbeitskraft zum Schürfen einsetzt. Das heißt, wir graben uns durch eine unterirdische Welt, die unzählige Geheimnisse und Gefahren birgt. Zum Einsatz kommen klassische 2D-Plattformer-Elemente, aber wir können nicht sofort alles erkunden.

Stattdessen müssen wir erst unsere Ausrüstung im Laufe der Zeit upgraden, in dem wir Erze und Ressourcen für Geld an der Oberfläche verkaufen. Zusätzlich brisant: Bei jedem Durchgang sind die Minen anders aufgebaut, wodurch Ressourcen nicht immer an derselben Stelle auftauchen.

Angebot nur für kurze Zeit gültig

Wen es nun in den Controller-Fingern juckt, sollte sich beeilen. SteamWorld Dig ist nämlich nicht dauerhaft kostenlos. Das „sehr positiv“ bewertete Spiel gibt es nur bis zum 26. Juni, 18:59 Uhr für lau. Einmal aktiviert, könnt ihr es jederzeit wieder aus eurer Bibliothek herunterladen.

Im Trailer seht ihr, was euch in SteamWorld Dig erwartet:

Schon anhand der Bewertungen lässt sich ja erahnen, dass sich der Download auf jeden Fall lohnt. In den Rezensionen erhält das Metroidvania mit Roguelite-Ansätzen vor allem Lob für das Gameplay, aber auch für den grafischen Stil und die gegen Ende etwas überraschende Story. Lediglich die Kämpfe sollen recht simpel ausfallen.

Für den aktuellen Preis von wagemutigen null Euro ist SteamWorld Dig aber definitiv einen Blick wert. Und wo wir schon dabei sind: Demnächst könnt ihr eure Steam-Spiele auch in der Xbox App anzeigen lassen.

Quelle: Steam, YouTube / SteamWorld Games