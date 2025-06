Steam: Beliebtes PS5-Spiel kostenlos auf PC ausprobieren – „Absolute Perfektion“

Schicke Grafik, hautenge Klamotten und ein stilsicheres Kampfsystem: Drei Punkte, die 2024 zu einem großen Exklusiv-Hit auf der PS5 geführt haben. Jetzt könnt ihr besagtes Action-Spiel bald auf dem PC via Steam nachholen.

Die Rede ist von Stellar Blade, welches vom koreanischen Studio Shift Up entwickelt wurde. Waren die zuvor vor allem für das Mobile-Game Goddess of Victory: Nikke bekannt, haben sie im letzten Jahr eindrucksvoll bewiesen, dass sie noch deutlich mehr drauf haben. Ob auch PC-Portierungen dazu gehören? Das könnt ihr ab sofort selbst herausfinden – völlig kostenlos.

Stellar Blade: PS5-Hit erscheint bald für Steam

Etwas mehr als ein Jahr hat sich Shift Up Zeit gelassen, um Stellar Blade auf eine andere Plattform zu bringen. Doch ab dem 12. Juni 2025 tobt sich Protagonistin Eve auf Steam aus und versucht, etliche PC-Spieler*innen für sich zu gewinnen. Um euch von der Portierung zu überzeugen, gibt es ab jetzt eine kostenfreie Demo zum Download.

In dieser könnt ihr den Prolog des Action-Spiels und den ersten Bosskampf erleben. Dadurch bekommt ihr bereits einen guten Eindruck vom Kampfsystem sowie von den technischen Stärken der Portierung. Darüber hinaus gibt es im Anschluss an die Demo noch einen zusätzlichen Modus, der euch ins Gefecht gegen einen weiteren Boss wirft.

Lesetipp: Ein Nachfolger zu Stellar Blade befindet sich schon in der Entwicklung

Besonders praktisch: Euren erspielten Fortschritt könnt ihr anschließend in die Vollversion übernehmen, sofern ihr euch für einen Kauf entscheidet. Dadurch müsst ihr den Anfang nicht noch einmal erleben, sondern könnt direkt an der Stelle weitermachen, wo die Demo ihr Ende findet.

Viel Lob für kostenlose Demo

Auf Steam erhält Stellar Blade bereits jede Menge Zuspruch. So steht die Demo aktuell bei 91 Prozent positive Bewertungen von insgesamt über 2.600 abgegebenen Stimmen – ein sehr starker Wert. Gelobt werden in den Bewertungen unter anderem die Grafik und das schnelle Kampfsystem, aber ebenso auch die gute Optimierung der PC-Version. Vor allem Letzteres ist bekanntlich heutzutage eine Rarität. So heißt es in einem Kommentar etwa „Absolute Perfektion!“

Nicht minder beeindruckend ist übrigens noch ein anderer Wert. Laut SteamDB haben zwischenzeitlich über 26.000 Spieler*innen gleichzeitig einen Blick auf die Demo von Stellar Blade geworfen. Das Interesse ist demnach auf jeden Fall vorhanden. Ob sich das am Ende auch auf die Kaufzahlen überträgt, bleibt natürlich abzuwarten.

Falls ihr noch unsicher seid, könnt ihr entweder selbst die Demo ausprobieren. Oder ihr lest euch unseren Test zu Stellar Blade durch, wo wir euch über die Stärken und Schwächen des Action-Spiels aufklären.

Quelle: Steam, SteamDB