Steam: Ehemaliges PS5-Spiel schießt durch die Decke – „Grafik ist einfach umwerfend“

Schon auf der PlayStation 5 hat Stellar Blade vor gut einem Jahr gezeigt, dass unter der Haube des Action-Spiels mehr als nur billiger Ballast steckt. Mittlerweile hüpft Protagonistin Eve auch auf dem PC herum – und legt bei Steam schon kurz nach Release einen mehr als nur fulminanten Start hin.

Innerhalb kürzester Zeit hat sich die Umsetzung nicht nur den Spitzenplatz in den Verkaufscharts gesichert, sondern auch alle anderen PS5-Singleplayer-Spiele auf Steam hinter sich gelassen – mit teilweise gehörigem Abstand. Das Interesse an Stellar Blade ist riesig, wenn auch manche Wortmeldung unangenehm wirkt.

Stellar Blade: So erfolgreich ist es schon auf Steam

Über ein Jahr hat sich das koreanische Studio Shift Up Corporation mit der Portierung von Stellar Blade für den PC Zeit gelassen. Die Sorgfalt macht sich jedoch offenbar bezahlt: Aktuell (Stand 13. Juni) ist das Action-Spiel mit knackigem Kampfsystem auf dem ersten Platz der weltweiten Topseller bei Steam.

Vor Dauerbrennern wie Counter-Strike 2, PUBG: Battlegrounds oder dem ebenfalls erst kürzlich veröffentlichtem Dune: Awakening. Die Anzahl der Spieler*innen spiegelt den Erfolg direkt wider. Mit 183.830 gleichzeitigen Nutzer*innen in der Spitze hat Stellar Blade andere PS5-Umsetzungen wie Ghost of Tsushima (77.154), God of War (73.529) oder Marvel’s Spider-Man (66.436) deutlich übertrumpft.

Lesetipp: Dune Awakening startet ebenfalls bei Steam durch

Lediglich der Koop-Hit Helldivers 2 ist noch um einiges erfolgreicher gewesen. Allerdings ist dieser auf Steam am selben Tag wie auf der PS5-Version erschienen. Alle anderen Titel haben teilweise mehrere Jahre benötigt, um überhaupt den Sprung zum PC zu schaffen.

Fans feiern das Spiel – und Eve

Neben den starken Zahlen dürfen sich die Entwickler*innen ebenfalls über viel positives Feedback freuen. Zum jetzigen Zeitpunkt erfreut sich Stellar Blade auf Steam einer „äußerst positiven“ Bewertung. Bei über 7.300 Stimmen haben am Ende 95 Prozent den Daumen nach oben gegeben.

Gelobt wird in einigen Rezensionen die technische Umsetzung: Das Action-Spiel läuft flüssig und ohne große Hindernisse, wie es sonst bei einigen Portierungen der Fall ist. Unter anderem heißt es in einer sehr ausführlichen Bewertung: „Die Grafik ist einfach umwerfend […] Performancetechnisch – bisher kein einziges Problem. Keine Lags, kein Stottern, Einfrieren oder Absturz […]“

Viel Begeisterung ruft ebenso das schnelle und actionreiche Gameplay hervor. Andere Rezensionen tendieren hingegen in Richtung Fremdscham. Insbesondere dann, wenn sie sich fast ausschließlich über den vom Spiel ins Rampenlicht gerückten Körperbau von Protagonistin Eve auslassen.

Falls ihr noch unsicher seid, ob Stellar Blade etwas für euch ist: Auf Steam könnt ihr eine kostenlose Demo herunterladen und bekommt einen umfassenden Eindruck. Oder ihr lest euch unseren Test zur PS5-Version von Stellar Blade durch, bei dem wir auf die Stärken und Schwächen näher eingehen.

