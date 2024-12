Stellar Blade: Süße und sexy Weihnachts-Inhalte im kostenlosen Update

Wer auch eine Woche vor Weihnachten noch nicht in festlicher Stimmung ist, kann dies vielleicht mit ein paar hübschen Dekorationen ändern. Zumindest, wenn ihr das Spiel Stellar Blade euer Eigen nennt, könnt ihr nun kostenlos auf weihnachtliche Extras zugreifen.

Dabei lasst ihr nicht nur das ansonsten eher trostlose Örtchen Xion in festlichem Glanz erstrahlen, sondern könnt natürlich auch Protagonistin Eve in einen passenden Zwirn samt dekorativer Accessoires stecken.

Stellar Blade: Besinnliche Bar und knappes Kleidchen

Kurz nachdem das aufsehenerregende Action-Adventure aus dem vergangenen Frühjahr also mit Crossover-Inhalten zu NieR: Automata überrascht hat, kommt für die Feiertage ein passender Look für die Charaktere und Spielwelt von Stellar Blade. Dabei habt ihr natürlich die Option, Ornamente und Schmuckwerk auszublenden, wenn ihr denkt, dass es für diese Welt doch nicht so passend ist. Ansonsten könnt ihr euch an einem bunt geschmückten Weihnachtsbaum auf dem Stadtplatz erfreuen; auch der Podwash und die Bar The Last Gulp sind entsprechend dekoriert.

Eve schmeißt sich ebenfalls in rot-weiße Schale und versüßt euch optisch die Weihnachtszeit. Dabei ist ihr Weihnachtskleidchen – dem Trend der Kostümierungen in diesem Spiel folgend – eher freizügig; Schneeflockenbrille, Adventskranz-Ohrring und Zipfelmütze sind aber süß anzuschauen und runden die Optik in liebevollen Details ab.

Adam könnt ihr in ein witziges Kostüm stecken, bei dem es aussieht, als würde ihn der Weihnachtsmann Huckepack tragen. Die Drohne – ein stetiger Begleiter von Protagonistin Eve – bekommt einen plüschigen Rentier-Kopf und ist fortan als Rudolph unterwegs. Ergänzt wird das Weihnachtspaket durch die festlichen Soundtrack-Titel „Take me away“ und „Dawn (Winter)“ sowie ein neues, thematisch passendes Minispiel.

Die festlichen Dekorationen für „Christmas Eve“ und Co. können kostenlos aus dem Playstation-Store heruntergeladen werden. Unseren Test zu Stellar Blade legen wir euch an dieser Stelle ans Herz .

Quelle: PlayStation.Blog