PlayStation 5: Gigantisches Strategiespiel jetzt mit dickem Upgrade – für manche von euch sogar kostenlos

Damit er in Zukunft noch besser durch die unendlichen Weiten zischt, hat ein wirklich dicker Weltraumbrummer mit Namen Stellaris gerade die digitalen Triebwerke poliert bekommen.

Das bereits 2016 veröffentlichte Strategiespiel von Paradox erhält nämlich auch fast zehn Jahre später noch regelmäßig Updates. An denen scheiden sich zwar mitunter die Geister der Fans, aber immerhin sorgen sie dafür, dass keine Langeweile aufkommt. Und der jüngste Streich bringt vor allem Konsoleros zum Jubeln.

Stellaris: Konsolenversion bekommt saftiges Upgrade

Stellaris ist nämlich seit Kurzem auch auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X|S zuhause, sprich: Hat sich von den Vorgängergeräten hin zur aktuellen Hardware gemausert und schlägt dort nun natürlich mit entsprechenden Verbesserungen auf. Alle Details findet ihr auf der offiziellen Webseite von Paradox, beispielsweise wenn ihr beim Laden der neuen Version über Probleme stolpert. Die wichtigsten Infos servieren wir euch aber auch im Folgenden.

Gleich zum Inhalt: Die PlayStation 5- beziehungsweise Xbox Series-Version von Stellaris bietet unter anderem eine 4K-Auflösung, verbesserte Performance und mehr Möglichkeiten bei den Galaxie-Setups. Genug Grund, um nochmal reinzuschauen, falls ihr den Ausflug zuletzt länger nicht beachtet haben solltet – ähnlich wie Andy aus Toy Story vielleicht, nur statt mit Cowboy Woody hier eben mit dem gigantischen Strategietitel.

Was ihr zur PS5- und Xbox Series-Version wissen solltet

Habt ihr Stellaris bislang noch nicht angefasst und nehmt das frische Upgrade als Anlass, könnt ihr die aktuelle Version natürlich einfach im entsprechenden Store kaufen. Besitzt ihr hingegen schon die Fassung für PlayStation 4 oder Xbox One, gibt es ein paar Dinge zu beachten. Nummer eins: Befindet sich die physische Disk-Version des Spiels in eurem Regal, habt ihr leider Pech gehabt und müsst erneut in die Tasche greifen.

Nummer zwei: Habt ihr einst bei der digitalen Version zugeschlagen, dürft ihr euch freuen, denn dann ist das Upgrade völlig kostenfrei. Erneut laden müsst ihr Stellaris trotzdem, denn es handelt sich eben nicht um ein Update für die bestehende Fassung des Spiels, sondern um einen brandneuen Eintrag. Solltet ihr im PlayStation oder Xbox Store nach dem Titel suchen, findet ihr die erst wenige Tage alte Konsolenversion und könnt diese dann hoffentlich ohne Probleme auf eure Festplatte beamen.

Das funktioniert natürlich nur, wenn ihr auch die passende Hardware euer Eigen nennt – eigentlich logisch. Ob ihr dann wirklich die richtige Fassung erwischt habt, könnt ihr ganz einfach am Hintergrund des Hauptmenüs erkennen, wo anstelle von einer Herde dickköpfiger Aliens in seichtem Wasser eine futuristische Stadtkulisse mit riesigem Hologramm prangt. Braucht ihr hingegen noch eine allgemeine Einweisung in den Weltraum-Ausflug, greift euch unser Test zu Stellaris unter die Arme.

