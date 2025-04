Story of Seasons: Damit begeistert das neue Spiel Fans vor Release – „Mir ist die Kinnlade runtergefallen“

Wessen Liebe für Farming-Sims tiefer greift, als nur ein paar Stunden im Vorzeigevertreter Stardew Valley, der oder die kann mit dem Namen Harvest Moon sicherlich etwas anfangen. In dieser Reihe ist ein Spiel namens Großbasar erschienen, welches jetzt als Story of Seasons: Grand Bazaar Wiedererweckung erfährt.

Die entsprechende Ankündigung war Teil einer kürzliche abgehaltenen Nintendo Direct mit Fokus auf bevorstehende Switch-Spiele. Ein dabei gezeigter erster Trailer versetzt aktuell Fans in beste Laune. Es ist vor allem ein Aspekt, der besonders überzeugt.

Story of Seasons: Grand Bazaar überzeugt mit Neuaufmachung

Zwar ist Story of Seasons: Grand Bazaar ein Remake, allerdings keines, das nur minimale Anpassungen mit sich bringt. Der Look des ursprünglich im Jahr 2011 für den Nintendo DS veröffentlichten Games wurde komplett überarbeitet. Statt kantiger 3D-Modelle in einer starren Top-Down-Ansicht präsentiert sich die Spielwelt in einem neuen Gewand modern gestalteter Umgebungen und einer dynamischen Kamera-Ansicht.

„Wir haben es von Grund auf neu gemacht. Es ist überhaupt nicht mit einem Port vergleichbar„, erklärt Hikaru Nakano, Manager von Story of Seasons, der Plattform Nintendo Life und betont damit, wie viel Mühe in die Umsetzung geflossen ist.

Ein von Fans geliebtes, klassisches Feature, das in aktuellen Farming-Spielen leider häufig zu kurz kommt, behält sich Grand Bazaar bei: Die 2D-Charakterporträts. Die Bildchen verleihen den Bewohner*innen von Brisendorf zusätzlichen Charme, den auch eine Neuerung weiter befeuert. Erstmals lockt ein Story of Seasons-Titel mit vollständiger Vertonung – wenn auch nur in englischer und japanischer Sprache.

Lesetipp: Massenweise Spiele-Ankündigen für Nintendo Switch aus der Direct im März

Großbasar diesmal mit süßen Kobolden

Neben dem üblichen Farming ist in Story of Seasons: Grand Bazaar der Basar ein wichtiger Kerninhalt des Gameplays. Hier können Spieler*innen ihre Produkte eigenmächtig an Kund*innen verkaufen, statt sie nur in eine Versandbox zu schaufeln. Im Remake sind hier in Gegensatz zur Vorlage fünf naturverbundene Kobolde anzutreffen. Sie haben ihre eigenen geheimen Shops, in denen sie eigenartigen Plunder anbieten und helfen euch, euer Geschäft mit niedlichen Tänzen anzufeuern, um bessere Gewinne zu erzielen.

Aus den Reaktionen in einem Reddit-Thread zum nächsten Story of Seasons lässt sich ableiten, dass die Fangemeinde generell große Vorfreude auf den Release verspürt und äußerst zufrieden mit den vorgenommenen Änderungen ist. „Mir ist die Kinnlade runtergefallen, als ich das gesehen habe, weil mir eingefallen ist, die das alte Spiel aussah“, schreibt beispielsweise ein*e Nutzer*in.

Auch wenn Harvest Moon: Großbasar eigentlich nicht gerade einer der beliebtesten Titel der Reihe ist, kann das Remake daher womöglich trotzdem am 27. August 2025 mit Erfolg auf Nintendo Switch und PC durchstarten. Während des eingangs erwähnten Nintendo Direct-Livestreams wurde übrigens auch Witchbrook, ein aufregendes Cozy Game mit Magie-Elementen vorgestellt.

Quellen: Nintendo life, Reddit r/storyofseasons