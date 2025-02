Strebt The Blood of Dawnwalker nach AAA? – „Qualitätsstufe von The Witcher 3“

Wenn sich die ehemaligen Entwickler von The Witcher 3: Wild Hunt zusammensetzen, um mit einem neu gegründeten Studio ein Open World-Action Adventure in Angriff zu nehmen, dann werden Genre-Fans hellhörig. The Blood of Dawnwalker heißt das Debüt-Projekt von Rebel Wolves und wurde kürzlich mit einem düsteren Premieren-Trailer bedacht.

Einige Details zum Spiel sind bekannt; dass wir mit Coen in die Rolle eines Vampires schlüpfen, dass Zeitmanagement eine wichtige Rolle spielen wird und wer sich den Trailer angesehen hat, wird atmosphärisch und akustisch vielleicht sogar schon von alleine gemerkt haben, dass hier Witcher-Macher ihre Finger mehr als nur im Spiel haben. Doch ist das Spiel im AAA-Segment anzuordnen?

The Witcher 3 vs. The Blood of Dawnwalker? Die Größe ist nicht alles

Tatsächlich tut sich Creative Director Mateusz Tomaszkiewicz, der sich zu CD Projekt Red-Zeiten als Quest-Designer für The Witcher 3: Wild Hunt verantwortlich zeichnete, schwer, den Begriff AAA mit seinem neuen Spiel zusammenzubringen. Allerdings weiß er auch, woher er und sein Team kommen: „Wenn es um die Qualität geht, dann streben wir definitiv AAA an“, sagt er im Interview mit Gamesradar. Die Qualitätsstufe von The Witcher 3 sei die Marke, an der man sich orientiere.

„Klar, unser Spiel wird nicht so groß, wenn es um den Inhalt und die Spielstunden geht“, führt er weiter aus. „Wir sind ein kleineres Studio, das ist unser erstes Projekt […], aber wir wollen ein robustes Spiel hinsichtlich der Qualität abliefern.“ Was die Spielzeit angeht, schätzt Tomaszkiewicz 30 bis 40 Stunden, fügt aber auch hinzu, dass er sich auch sehr verschätzen kann.

„Bei The Witcher 3 haben wir über 100 Spielstunden angestrebt, aber ich glaube, eine Menge Leute haben 200 oder 300 Stunden darin verbracht, was wahnsinnig ist.“ Dementsprechend könnte auch The Blood of Dawnwalker, auch im Hinblick auf Wiederspielbarkeit, über dem von den Entwicklern angepeilten Niveau sein.

„Wenn ihr es an der Größe messt, dann ist es nicht AAA, so wie The Witcher“, sagt Tomaszkiewicz, findet aber auch, dass das nicht die einzige Messlatte sein sollte. „Es gibt Spiele wie Call of Duty, die AAA-Spiele sind, aber keine 100 Stunden oder mehr in den Kampagnen bieten. Und niemand würde sie als AA oder Indie bezeichnen.“ The Blood of Dawnwalker soll euch dagegen viele Freiheiten bieten, sogar NPCs, die für die Story relevant sind, könnten eurem Blutdurst zum Opfer fallen.

