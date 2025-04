Subnautica 2: Entwickler teilen aufregende Einblicke ins Gameplay – zählen auf euer Feedback

Nach dem originalen Subnautica aus 2018 und dem drei Jahre später folgenden Ableger Below Zero erwarten Fans nun die Veröffentlichung von Subnautica 2. Bisher hat das Team hinter dem bevorstehenden Spiel noch recht wenig Material zum Entwicklungsprozess geteilt.

Ein kurzes Update soll eine neue Phase einläuten, in der mehr und mehr Informationen ans Licht gebracht werden. In Form eines Dev Vlog richtet sich Lead Designer Anthony Gallegos zu diesem Zweck in Videoform an die Community.

Subnautica 2: Weg Richtung Early Access geebnet

Knallhartes Survival in einer harschen Unterwasserwelt: So lautet die Prämisse hinter der bald dreiteiligen Subnautica-Reihe. Um euch in Sicherheit zu wiegen, während im euch umgebenden Meer allerlei Gefahren auf euch lauern, müsst ihr vor allem eine stabile Basis bauen. Aber es reicht nicht, sich den lieben langen Tag nur darin zu verstecken. Teil eurer Mission ist es, Ressourcen zu sammeln und immer fortschrittlichere Werkzeuge wie Tauchgeräte oder Taschenlampen daraus zu schaffen, damit ihr bestens für Erkundungstouren ausgestattet seid.

Während dieser könnt ihr geheimnisvolle Meereslebewesen entdecken und analysieren. Durchbrüche bei euren Studien verhelfen euch in Subnautica 2 zu genetischen Weiterentwicklungen für euren Körper, dank der ihr besser an die herrschenden Bedingungen angepasst seid. Das alles durchlebt ihr in einer brandneuen außerirdischen Welt mit unterschiedlichsten Biomen, die von Unterwasserklippen bis hin zu üppigen Korallenfeldern reichen.

Auch in Bezug auf die Story dürft ihr euch auf neue Ansätze freuen. Diesmal seid ihr Pionier oder Pionierin auf einem fremden Planeten, müsst allerdings feststellen, dass euer Aufenthalt nicht ganz so läuft wie geplant. Die KI, welche in euer Schiff verbaut ist, zwingt euch allerdings dazu, eure Mission nicht abzubrechen.

Lesetipp: Das Spiel des Jahres und ein kontroverses RPG – Unsere Empfehlungen im April

Eure Vorschläge sind gefragt

Ein kürzlich auf YouTube hochgeladener Dev Vlog enthält Clips von Gameplay-Szenarien in einem teilweise noch unausgereiften Stadium. Lead Designer Anthony Gallegos kommentiert: „Wir haben alles genommen, was wir aus den vorigen Spielen gelernt haben und es in Subnautica 2 einfließen lassen“. Er hebt besonders die erstmalige Einführung eines Multiplayer-Features hervor, welches als eines der Highlights unter den Neuerungen gehandelt wird.

Hier das besprochene Video:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Schließlich fragt Gallegos die Zuschauer*innen: „Was wollt ihr in Subnautica 2 sehen? Lasst es uns auf unserem offiziellen Discord und über unsere Kanäle auf sozialen Medien wissen“. In den Kommentaren auf YouTube sammeln Fans bereits die ersten Vorschläge. Es fallen Ideen wie ein Proximity-Chat für den Multiplayer, eine Art Wettersystem, extrem tiefe Biome und der Wunsch danach, die gruselige Atmosphäre des ersten Teils zu replizieren.

Der Early Access von Subnautica ist für 2025 geplant, ein genaues Datum ist leider noch nicht bekannt. Neben dem PC ist auch die XboxSeries für eine Version angedacht, wahrscheinlich jedoch erst zum Full Release. Sollte euch das Survival-Fieber bis dahin nicht loslassen, empfiehlt sich Enshrouded als Mittel – ein großes Update hierfür soll noch im Mai kommen.

Quellen: Steam / Subnautica 2, YouTube / Subnautica