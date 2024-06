Summer Game Fest 2024: Alle Livestream-Termine im Überblick

Eine E3 gibt es nicht mehr, dafür aber das Summer Game Fest: Geoff Keighleys vor wenigen Jahren erstmals umgesetztes, aber mittlerweile etabliertes Format geht in eine weitere Runde. Mit dabei sind 2024 wieder jede Menge Livestreams.

Dabei gibt es nicht ein großes Event, sondern vor allem viele kleinere Shows, in denen unterschiedliche Publisher und Entwickler ihre aktuellen beziehungsweise noch kommende Spiele vorstellen. Damit ihr möglichst nichts verpasst, fassen wir für euch alle wichtigen Infos zu den Übertragungen zusammen.

Das Summer Game Fest 2024 im Überblick

In diesem Jahr erstreckt sich das Summer Game Fest über vier Tage und besonders gut für uns in Europa: Fast alles findet am Wochenende statt. Für manche Show müsst ihr allerdings trotzdem den inneren Nachtschwärmer wecken, denn der eine oder andere Livestream startet bei uns, wenn die meisten Menschen schon längst schlafen.

Im Folgenden die komplette Übersicht über alle Termine des Summer Game Fest 2024:

Showcase Datum Livestream Access-Ability Summer Showcase 7. Juni 2024, ab 17:00 Uhr auf YouTube Summer Game Fest 7. Juni 2024, ab 23:00 Uhr auf YouTube

auf Twitch Day of the Devs 8. Juni 2024, ab 01:00 Uhr auf YouTube Devolver Direct 8. Juni 2024, ab 02:00 Uhr auf YouTube

auf Twitch Future of Play Direct 8. Juni 2024, ab 17:00 Uhr auf YouTube Wholesome Direct 8. Juni 2024, ab 18:00 Uhr auf YouTube

auf Twitch Latin American Games Showcase 8. Juni 2024, ab 19:00 Uhr auf YouTube

auf Twitch Women Led Games Showcase 8. Juni 2024, ab 20:30 Uhr auf YouTube

auf Twitch Future Games Showcase 8. Juni 2024, ab 21:00 Uhr auf YouTube

auf Twitch Xbox Games Showcase 9. Juni 2024, ab 19:00 Uhr auf YouTube

auf Twitch CoD: Black Ops 6 Direct 9. Juni 2024, nach Xbox Games Showcase auf YouTube

auf Twitch PC Gaming Show 9. Juni 2024, ab 22:00 Uhr auf YouTube

auf Twitch Ubisoft Forward 10. Juni 2024, ab 21:00 Uhr auf YouTube

auf Twitch Eine Übersicht aller Termine für das Summer Game Fest 2024

Falls ihr die eine oder andere Show verpasst, müsst ihr keine Sorge haben: Wir fassen für euch im Anschluss die jeweils wichtigsten Ankündigungen und Trailer zusammen.

Was wird voraussichtlich gezeigt?

Offiziell halten sich die meisten Publisher noch mit Infos zu ihren Showcases zurück. Dennoch sind manche Dinge bereits offiziell bekannt: Bei Microsoft wird der Fokus auf Call of Duty: Black Ops 6 gelegt. Dem aktuellen Shooter-Serienteil widmet man sogar eine komplett eigene Direct. Außerdem gibt es Gerüchte rund um ein neues Doom mit mittelalterlichem Szenario.

2K wiederum möchte während des Summer Game Fest einen neuen Ableger eines bekannten Franchise enthüllen. Um was sich dabei genau handelt, ist unklar. Die Gerüchteküche munkelt über Borderlands, denn schließlich soll dieses Jahr auch der Kinofilm starten. Zudem ist bei der Show von Geoff Keighley ein weiterer Trailer von Monster Hunter Wilds geplant.

Bei Ubisoft wiederum stehen vor allem das kürzlich enthüllte Assassin’s Creed Shadows und Star Wars Outlaws im Vordergrund. Ebenfalls soll XDefiant mit Neuigkeiten versorgt werden. Ob sich eventuell auch ein neues Far Cry oder Sam Fisher im Remake von Splinter Cell zu Wort melden, bleibt abzuwarten.

Sony hält sich derweil bei den Aktivitäten zurück: Der PlayStation-Hersteller hat bereits bei der State of Play sein diesjähriges Lineup enthüllt. Alle Infos dazu haben wir für euch in einem separaten Artikel festgehalten.

