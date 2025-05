Statt E3: Alle Infos zum Summer Game Fest im Überblick – Livestreams und Uhrzeiten

Die E3 ist längst Vergangenheit, die Gegenwart heißt Summer Game Fest. Auch in diesem Jahr packt The Game Awards-Mastermind Geoff Keighley zwar nicht die Badehose aus, bietet aber bekannten Publishern und Entwicklern eine große Bühne, damit diese neue Spiele ankündigen.

Videospielfans sollten dabei im Hinterkopf behalten, dass es nicht nur die titelgebende Hauptshow gibt. Stattdessen haben auch andere Unternehmen ihre üblichen E3-Shows mittlerweile rund um das Summer Game Fest gestrickt. Außerdem solltet ihr eventuell ein wenig Kaffee bereithalten, denn der eine oder andere Livestream findet zu später Stunde statt.

Wie schon in den letzten Jahren eröffnet das Summer Game Fest selbst die Riege der Livestreams. Genauer gesagt geht es am 6. Juni um 23:00 Uhr unserer Zeit los – das ist glücklicherweise ein Freitag, weshalb der eine oder andere gewiss am nächsten Tag ausschlafen kann.

In der Regel dauert die Show etwa zwei Stunden und konzentriert sich auf zahlreiche Neuankündigungen, Trailer und etwaige Gameplay-Präsentationen. Welche Titel in diesem Jahr vertreten sind? Das wissen wir noch nicht im Detail, aber definitiv vor Ort ist Hideo Kojima, der mutmaßlich neue Infos zu Death Stranding 2: On the Beach verrät.

Das Summer Game Fest ist aber nicht die einzige Show, die ihr live verfolgen könnt. Hier folgt jetzt die komplette Übersicht:

Show Datum Uhrzeit Livestream Access-Ability Summer Showcase 6. Juni 2025 Ab 17:00 Uhr Auf YouTube

Auf Twitch Summer Game Fest 6. Juni 2025 Ab 23:00 Uhr Auf YouTube

Auf Twitch Day of the Devs 7. Juni 2025 Ab 01:00 Uhr Auf YouTube Wholesome Direct 7. Juni 2025 Ab 18:00 Uhr Auf YouTube

Auf Twitch Future Games Show 7. Juni 2025 Ab 22:00 Uhr Auf YouTube

Auf Twitch Xbox Games Showcase 8. Juni 2025 Ab 19:00 Uhr Auf YouTube

Auf Twitch PC Gaming Show 8. Juni 2025 Ab 21:00 Uhr Auf YouTube

Auf Twitch

Sollten sich in der Zwischenzeit noch weitere Livestreams beziehungsweise Shows ergeben, werden wir unsere Tabelle natürlich mit allen relevanten Informationen ergänzen.

Gerüchte um Sony und Nintendo

Dazu könnten beispielsweise neue Ausgaben von der PlayStation State of Play oder Nintendo Direct zählen. Bislang haben sich die beiden Unternehmen allerdings noch nicht in die Karten blicken lassen, ob sie sich in die Nähe des Summer Game Fest platzieren – oder einfach zu einem späteren Zeitpunkt ihre eigenen Shows fortsetzen.

Allerdings hat es zuletzt ein paar lose Gerüchte und Andeutungen gegeben, dass sowohl Sony als auch Nintendo bereits tief in der Planung stecken. Im Falle der Mario-Erfinder soll eine Direct-Ausgabe schon sehr bald folgen. Offiziell bestätigt ist das bislang aber nicht.

Angesichts der Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 am 5. Juni ist es aber nicht auszuschließen, dass das japanische Unternehmen das Momentum der Berichterstattung weiter für sich ausnutzen möchte. Wir sind auf jeden Fall gespannt und halten euch bezüglich des Summer Game Fest auf dem Laufenden.

Quelle: Diverse YouTube- und Twitch-Kanäle, Twitter / @GeoffKeighley