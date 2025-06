Summer Game Fest mit Resident Evil: Alle neuen Spiele und Trailer im Überblick

Die erste große Show des Wochenendes ist gelaufen: Moderator Geoff Keighley hat den Auftakt des Summer Game Fest hinter sich gebracht und jede Menge neue Spiele und Trailer für PC, PS5, Xbox Series X|S und zum Teil Nintendo Switch (2) im Gepäck gehabt.

Für all diejenigen unter euch, die der Veranstaltung nicht live beiwohnen konnten oder wollten, fassen wir alle wichtigen Ankündigungen zusammen. Angefangen mit den großen Highlights, ehe wir noch einmal alle weiteren Informationen in eine Übersicht packen.

Summer Game Fest 2025: Das waren die Highlights

Resident Evil Requiem

Wirkte es während der Show fast noch so, als würde Capcom auf eine Ankündigung verzichten, machte das Studio am Ende Nägel mit Köpfen: Das nächste Resident Evil ist angekündigt. Requiem ist die Fortsetzung zu Village und wird düster, wer hätte es gedacht bei einem neuen Serienteil.

Wir sehen im Ankündigungstrailer zwei Agent*innen des FBI, wobei wir offenbar im Spiel selbst eher in die Rolle von einer jungen Frau namens Grace Ashcroft schlüpfen. Der Name dürfte Serienfans bekannt vorkommen. Das Setting ist derweil wieder in Raccoon City angesiedelt, wobei die Stadt schon definitiv bessere Tage erlebt hat.

Hier seht ihr den Trailer:

Beim Thema Gameplay lässt Capcom sich noch nicht in die Karten schauen. Aber zumindest der Releasetermin steht bereits fest: Am 27. Februar 2026 erscheint Resident Evil Requiem für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Project Century

Auf den The Game Awards wurde Project Century erstmals angekündigt, jetzt hat es einen festen und vor allem richtigen Namen: Stranger than Heaven. Im Jahr 1943 bekommen wir ein Yakuza-ähnliches Spiel, bei dem wir uns durch eine mehr oder weniger offene Spielwelt prügeln.

Lesetipp: Hier erfahrt ihr derweil, was bei der PS5 State of Play angekündigt wurde

Leider gibt es darüber hinaus kaum Infos und der Trailer macht deutlich, dass der Release wohl auch noch ein bisschen auf sich warten lässt. Das Setting ist aber allemal vielversprechend, wenn ihr uns fragt.

Atomic Heart 2 & The Cube

Der Bioshock nicht ganz unähnliche Shooter war ein riesiger Erfolg, nun kommt die Fortsetzung – und die wird dem ersten Trailer noch größer, noch gewaltiger und abgefahrener als das Debütspiel. Atomic Heart 2 sieht im ersten Trailer abwechslungsreich von der Spielwelt aus, bietet neue Fortbewegungsmöglichkeiten und einen nach wie vor beeindruckenden Artstyle.

Aber seht es euch selbst im Trailer an. Einen Releasetermin gibt es leider nicht. Angekündigt ist der Shooter auch nur grob für PC und Konsolen – es dürfte also wohl noch eine ganze Weile dauern. Technisch basiert der Titel dieses Mal auf der Unreal Engine 5.

Hier gibt es den Trailer zu Atomic Heart 2:

Dazu hat Mundfish noch The Cube angekündigt, ein MMO-Shooter im Universum von Atomic Heart. Auch hierzu gibt es keinen Releasetermin, aber zumindest ein spannendes Konzept. Die Spielwelt ist in Form eines Würfels, der sich ständig verändert.

Dying Light: The Beast

Das Spin-Off zu Dying Light 2 hat endlich wieder von sich Reden gemacht. In einem neuen Trailer sehen wir deutlich mehr davon, was uns mit dem Protagonisten aus dem ersten Teil erwartet – und ja, es wird wieder sehr brutal in Dying Light: The Beast. Wir kämpfen gegen die üblichen Zombies, aber auch Menschen. Springen über Dächer, klettern und fahren sogar Auto.

Hier ist der Trailer:

Sieht ganz ehrlich nach einem fast schon perfekten Ableger für alle Serienfans aus. Und lange müsst ihr auf den Release nicht warten. Dying Light: The Beast erscheint am 22. August 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X|S.

Death Stranding 2: On the Beach

Der Release ist nur noch wenige Tage entfernt, also nutzt Kojima natürlich die Bühne des Summer Game Fest dafür, um auf Death Stranding 2: On the Beach aufmerksam zu machen. Gezeigt wurde ein neuer Clip aus einer Zwischensequenz, die bereits im letzten Trailer angedeutet wurde.

So sehen wir einen der neuen Charaktere, Neil, mit einer Ärztin (gespielt von der deutschen Schauspielerin Alissa Jung) beziehungsweise Psychotherapeutin reden. Beide befinden sich in einer Bridges-Einrichtung. Mehr verraten wir nicht, ihr solltet euch die Szene schon selbst ansehen.

Hier findet ihr den vollständigen Clip:

Death Stranding 2 erscheint übrigens am 26. Juni 2025 vorerst exklusiv für die PS5. Mehr Gameplay gibt es derweil am Sonntag zu sehen. Dann präsentiert Kojima selbst eine ausführliche Vorstellung seines neuen Spiels.

Alle weiteren Ankündigungen und Trailer

Abseits dieser großen Namen und der einen oder anderen Überraschung hatte das Summer Game Fest noch mehr zu bieten. Diese fassen wir für euch im folgenden kurz und knapp zusammen:

Mortal Shell 2: Die Fortsetzung zum Soulslike ist offiziell und setzt im ersten Trailer auf jede Menge krasse Gegnerdesigns. Release ist geplant für 2026 für PC, PS5 und Xbox Series X|S. Für eine Beta könnt ihr auch auf der Webseite anmelden.

Die Fortsetzung zum Soulslike ist offiziell und setzt im ersten Trailer auf jede Menge krasse Gegnerdesigns. Release ist geplant für 2026 für PC, PS5 und Xbox Series X|S. Für eine Beta könnt ihr auch auf der Webseite anmelden. Chronicles Medieval: Neues Mittelalter-Spiel aus Dänemark mit offenbar sehr großen Schlachten. Die größte Überraschung? Tom Hardy in der Rolle des Erzählers. Der Release ist für 2026 angekündigt.

Neues Mittelalter-Spiel aus Dänemark mit offenbar sehr großen Schlachten. Die größte Überraschung? Tom Hardy in der Rolle des Erzählers. Der Release ist für 2026 angekündigt. Sonic Racing Crossworlds: Hatsune Miku? Joker aus Persona 5? Ichiban aus der Yakuza-Reihe? Sogar Minecraft?! Sie sind alle in diesem Kart-Racer dabei, der am 25. September für Konsolen und PC erscheint – inklusive Crossplay.

Hatsune Miku? Joker aus Persona 5? Ichiban aus der Yakuza-Reihe? Sogar Minecraft?! Sie sind alle in diesem Kart-Racer dabei, der am 25. September für Konsolen und PC erscheint – inklusive Crossplay. Code Vein 2 : Das Anime-Souls geht 2026 in eine zweite Runde. Viel zu sehen gab es allerdings noch nicht, aber Fans sollten auf PC, PS5 und Xbox Series X|S auf ihre Kosten kommen.

: Das Anime-Souls geht 2026 in eine zweite Runde. Viel zu sehen gab es allerdings noch nicht, aber Fans sollten auf PC, PS5 und Xbox Series X|S auf ihre Kosten kommen. End of Abyss: Reanimal und Little Nightmares 3 reichen euch noch nicht? Dann könnte dieses Horror-Spiel etwas für euch sein, wobei es aufgrund der Kämpfe mehr an Resident Evil erinnert.

Reanimal und Little Nightmares 3 reichen euch noch nicht? Dann könnte dieses Horror-Spiel etwas für euch sein, wobei es aufgrund der Kämpfe mehr an Resident Evil erinnert. Mouse P.I. For Hire: Der unfassbar hübsche Micky Maus-Shooter konnte sich Troy Baker als Synchronsprecher sichern. Einen Releasetermin gibt es aber weiterhin nicht, außer grob 2025.

Der unfassbar hübsche Micky Maus-Shooter konnte sich Troy Baker als Synchronsprecher sichern. Einen Releasetermin gibt es aber weiterhin nicht, außer grob 2025. Game of Thrones: War for Westeros – Nachdem Kingsroad zuletzt eher enttäuscht hatte, folgt 2026 ein Echtzeit-Strategiespiel. Der CGI-Trailer hat zum Gameplay aber noch nicht viel verraten.

– Nachdem Kingsroad zuletzt eher enttäuscht hatte, folgt 2026 ein Echtzeit-Strategiespiel. Der CGI-Trailer hat zum Gameplay aber noch nicht viel verraten. Marvel Heroes Cosmic Invasion: Von den Machern von Streets of Rage 4 gibt es ein ähnliches Spiel mit ähnlichem Grafikstil – nur halt mit Marvel-Helden.

Von den Machern von Streets of Rage 4 gibt es ein ähnliches Spiel mit ähnlichem Grafikstil – nur halt mit Marvel-Helden. Onimusha – Way of the Sword: Ein neuer Trailer zeigt mehr zum kommenden Capcom-Samurai-Spiel. Auf der gamescom im August könnt ihr erstmals anspielen.

Ein neuer Trailer zeigt mehr zum kommenden Capcom-Samurai-Spiel. Auf der gamescom im August könnt ihr erstmals anspielen. Felt that Boxing: Ein Spiel mit Muppets-ähnlichen Figuren, in dem es ums Boxen geht. Wilder Stil, aber auf jeden Fall recht kreativ.

Ein Spiel mit Muppets-ähnlichen Figuren, in dem es ums Boxen geht. Wilder Stil, aber auf jeden Fall recht kreativ. Killer Inn: Ein Spiel wie Among Us oder Cluedo. Die Killer müssen möglichst ungesehen die Unschuldigen töten, während die anderen ihre Kontrahenten ausfindig machen müssen. Bis zu 24 Spieler*innen sind gleichzeitig unterwegs.

Ein Spiel wie Among Us oder Cluedo. Die Killer müssen möglichst ungesehen die Unschuldigen töten, während die anderen ihre Kontrahenten ausfindig machen müssen. Bis zu 24 Spieler*innen sind gleichzeitig unterwegs. Arc Raiders: Der Extraction-Shooter, der zuletzt schon in einem geschlossenen Test für Aufsehen gesorgt hat, erscheint am 30. Oktober für PC, PS5 und Xbox Series X|S.

Der Extraction-Shooter, der zuletzt schon in einem geschlossenen Test für Aufsehen gesorgt hat, erscheint am 30. Oktober für PC, PS5 und Xbox Series X|S. Dune Awakening: Käufer der teuren Edition des Survival-MMOs können schon spielen, aber einen neuen Trailer gibt es trotzdem nochmal, der Arrakis in all seiner Pracht zeigt.

Käufer der teuren Edition des Survival-MMOs können schon spielen, aber einen neuen Trailer gibt es trotzdem nochmal, der Arrakis in all seiner Pracht zeigt. Chrono Odyssey: Noch ein Soulslike-ähnliches, düsteres Action-Rollenspiel mit Koop-Elementen. Ihr könnt euch für einen Playtest anmelden, der am 20. Juni startet.

Noch ein Soulslike-ähnliches, düsteres Action-Rollenspiel mit Koop-Elementen. Ihr könnt euch für einen Playtest anmelden, der am 20. Juni startet. Memories in Orbit: Das schick anzusehende Metroidvania hat zwar noch keinen Releasetermin. Aber dank eines Trailers wissen wir, dass es ab sofort eine kostenlose Demo gibt.

Das schick anzusehende Metroidvania hat zwar noch keinen Releasetermin. Aber dank eines Trailers wissen wir, dass es ab sofort eine kostenlose Demo gibt. Out of Words : Koop-Plattformer, dessen Besonderheit der grafische Stil ist. Die Entwickler*innen haben ihre Figuren und Spielwelt aus echtem Ton erschaffen.

: Koop-Plattformer, dessen Besonderheit der grafische Stil ist. Die Entwickler*innen haben ihre Figuren und Spielwelt aus echtem Ton erschaffen. Mafia: The Old Country – Neuer Trailer zum schon bald erscheinenden Third-Person-Shooter, der erneut sehr atmosphärisch und wunderbar vertont ist.

– Neuer Trailer zum schon bald erscheinenden Third-Person-Shooter, der erneut sehr atmosphärisch und wunderbar vertont ist. Lego Voyagers: Mit zwei kleinen Lego-Steinen erlebt ihr dieses Koop-Puzzle-Spiel zusammen. Steckt voller Kreativität und es gibt, ähnlich wie bei Split Fiction, einen Freunde-Pass.

Mit zwei kleinen Lego-Steinen erlebt ihr dieses Koop-Puzzle-Spiel zusammen. Steckt voller Kreativität und es gibt, ähnlich wie bei Split Fiction, einen Freunde-Pass. Nicktoons and the Dice World: Nickelodeons Vorstellung von Pen and Paper, aber mit Charakteren wie Spongebob und als Action-Rollenspiel. Wirkt ulkig.

Nickelodeons Vorstellung von Pen and Paper, aber mit Charakteren wie Spongebob und als Action-Rollenspiel. Wirkt ulkig. Lies of P: Der DLC The Overture zum starken Soulslike ist ab sofort erhältlich und bringt euch in eine neue Geschichte mit frischen Bossen und schicker Ausrüstung.

Der DLC The Overture zum starken Soulslike ist ab sofort erhältlich und bringt euch in eine neue Geschichte mit frischen Bossen und schicker Ausrüstung. Fractured Blooms: Stellt euch ein Stardew Valley-ähnliches Spiel aus der First-Person-Perspektive vor – aber auf einmal wird es düster und zum Horror-Spiel. Sieht vielversprechend aus.

Stellt euch ein Stardew Valley-ähnliches Spiel aus der First-Person-Perspektive vor – aber auf einmal wird es düster und zum Horror-Spiel. Sieht vielversprechend aus. The Seven Deadly Sins Origin: Ein neues Spiel rund um den Anime, welches noch dieses Jahr für PC und PS5 erscheinen soll.

Ein neues Spiel rund um den Anime, welches noch dieses Jahr für PC und PS5 erscheinen soll. Jurassic World Evolution 3: Die nächste Iteration des Aufbau-Strategie-Spiels, bei dem ihr noch mehr Freiheiten bekommt. Erscheint bereits am 21. Oktober 2025.

Die nächste Iteration des Aufbau-Strategie-Spiels, bei dem ihr noch mehr Freiheiten bekommt. Erscheint bereits am 21. Oktober 2025. Mina the Hollower: Das neue Franchise der Shovel Knight-Macher, welches erneut auf einen Retro-Stil setzt – und stark an die frühen Zelda-Spiele erinnert, aber auch frische Elemente umfasst. Erscheint ebenfalls schon im Oktober, genauer gesagt am 31. – an Halloween.

Das neue Franchise der Shovel Knight-Macher, welches erneut auf einen Retro-Stil setzt – und stark an die frühen Zelda-Spiele erinnert, aber auch frische Elemente umfasst. Erscheint ebenfalls schon im Oktober, genauer gesagt am 31. – an Halloween. Deadpool VR: Der Marvel-Held mit der großen Klappe bekommt seinen eigenen Auftritt in der virtuellen Realität. Natürlich voller Brutalität und abgefahrenen Sprüchen. Erscheint Ende 2025 für Meta Quest 3.

Der Marvel-Held mit der großen Klappe bekommt seinen eigenen Auftritt in der virtuellen Realität. Natürlich voller Brutalität und abgefahrenen Sprüchen. Erscheint Ende 2025 für Meta Quest 3. Mixtape: Das narrative Adventure für Kinder der 80er- und 90er-Jahre meldet sich mit einem neuen Trailer zurück. Leider gibt es aber noch immer keinen festen Releasetermin.

Das narrative Adventure für Kinder der 80er- und 90er-Jahre meldet sich mit einem neuen Trailer zurück. Leider gibt es aber noch immer keinen festen Releasetermin. Towa and the Guardians of the Sacred Tree: Ein neues Roguelike von Bandai Namco mit einem schicken Artstyle. Wirkt im Trailer ganz niedlich.

Ein neues Roguelike von Bandai Namco mit einem schicken Artstyle. Wirkt im Trailer ganz niedlich. Acts of Blood: Sieht ein wenig aus wie die The Raid-Filme, kommt aber von einem Solo-Dev. Und erinnert uns ein wenig an Sifu, denn auch hier dreht sich alles um Nahkampf. Soll 2026 erscheinen.

Sieht ein wenig aus wie die The Raid-Filme, kommt aber von einem Solo-Dev. Und erinnert uns ein wenig an Sifu, denn auch hier dreht sich alles um Nahkampf. Soll 2026 erscheinen. Scott Pilgrim Ex : Der erfolgreiche Comic, Anime und Film bekommt endlich ein neues Videospiel, basierend auf einer komplett neuen Geschichte. Erscheint 2026.

: Der erfolgreiche Comic, Anime und Film bekommt endlich ein neues Videospiel, basierend auf einer komplett neuen Geschichte. Erscheint 2026. Scum: Das Survival-Spiel ist schon sehr lange im Early Access. Nun erscheint die finale Version am 17. Juni.

Das Survival-Spiel ist schon sehr lange im Early Access. Nun erscheint die finale Version am 17. Juni. Mindseye: Zum bald erscheinen Action-Spiel des ehemaligen GTA-Machers Leslie Benzies gibt es einen neuen Trailer, der den Titel sogar recht solide wirken lässt.

Zum bald erscheinen Action-Spiel des ehemaligen GTA-Machers Leslie Benzies gibt es einen neuen Trailer, der den Titel sogar recht solide wirken lässt. Hitman: Als neues Elusive Target könnt ihr ab heute bis zum 6. Juli 2025, passend zum kürzlich enthüllten 007-Spiel, Le Chiffre erledigen. Sogar verkörpert von Mads Mikkelsen höchstpersönlich.

Als neues Elusive Target könnt ihr ab heute bis zum 6. Juli 2025, passend zum kürzlich enthüllten 007-Spiel, Le Chiffre erledigen. Sogar verkörpert von Mads Mikkelsen höchstpersönlich. Lego Party: Der Name verrät fast schon alles, denn es ist eine Art Mario Party mit Lizenz der dänischen Klemmbausteine. Es gibt mehr als 60 Minispiele und es wird auch ein wenig gebaut. Release ist für 2025 geplant.

Der Name verrät fast schon alles, denn es ist eine Art Mario Party mit Lizenz der dänischen Klemmbausteine. Es gibt mehr als 60 Minispiele und es wird auch ein wenig gebaut. Release ist für 2025 geplant. Wildgate: Das Sea of Thieves im Weltraum erscheint schon in wenigen Wochen. Vom 9. bis 16. Juni gibt es außerdem eine offene Beta.

Das Sea of Thieves im Weltraum erscheint schon in wenigen Wochen. Vom 9. bis 16. Juni gibt es außerdem eine offene Beta. Blighted: Die Macher von Guacamelee und Nobody Saves the World haben ihr neues Spiel am Start, in dem wir aus der Top-Down-Perspektive in einer düsteren und krassen Welt unterwegs sind. Leider gibt es noch keinen Relesetermin.

Die Macher von Guacamelee und Nobody Saves the World haben ihr neues Spiel am Start, in dem wir aus der Top-Down-Perspektive in einer düsteren und krassen Welt unterwegs sind. Leider gibt es noch keinen Relesetermin. Ill : Schon seit einiger Zeit hat das Horror-Spiel mit seiner Optik für Aufsehen gesorgt. Jetzt gibt es erstmals einen umfassenden Trailer und ja, das sieht schon echt gut und ekelhaft aus.

: Schon seit einiger Zeit hat das Horror-Spiel mit seiner Optik für Aufsehen gesorgt. Jetzt gibt es erstmals einen umfassenden Trailer und ja, das sieht schon echt gut und ekelhaft aus. Infinitesimals: Kennt ihr Grounded? Stellt euch genau das vor, nur, dass wir dieses Mal eine Art Insekten-Agenten mit Waffen und mehr Action spielen.

Kennt ihr Grounded? Stellt euch genau das vor, nur, dass wir dieses Mal eine Art Insekten-Agenten mit Waffen und mehr Action spielen. Last Flag: Ein Multiplayer-Shooter mit Helden-Charaktere, bei dem Capture the Flag großgeschrieben wird. Offiziell erst einmal nur für Steam angekündigt.

Ein Multiplayer-Shooter mit Helden-Charaktere, bei dem Capture the Flag großgeschrieben wird. Offiziell erst einmal nur für Steam angekündigt. Wuchang Fallen Feathers: Am 24. Juli ist der Release des düsteren, aber schnellen Souslikes. Passend dazu gibt es jetzt einen neuen Trailer.

Am 24. Juli ist der Release des düsteren, aber schnellen Souslikes. Passend dazu gibt es jetzt einen neuen Trailer. Wu-Tang – Rise of the Deceiver: Ein Koop-Action-Spiel rund um die legendäre Hip-Hop-Gruppierung. Viel haben wir noch nicht zu gesehen bekommen.

Ein Koop-Action-Spiel rund um die legendäre Hip-Hop-Gruppierung. Viel haben wir noch nicht zu gesehen bekommen. Into the Unwell: Mit einem coolen Retro-Zeichentrickstil kündigt sich dieses Action-Roguelike an. Soll schon bald einen Playtest auf Steam erhalten.

So, das war es jetzt aber wirklich und es bleibt nur eine Frage offen: Welche Ankündigung hat euch beim Summer Game Fest am meisten überzeugt? Und was ist eure Enttäuschung? Wie es in den nächsten Tagen weitergeht, verraten wir euch derweil in unserer übersichtlichen Livestream-Übersicht zum Summer Game Fest.

Quelle: Diverse YouTube-Kanäle