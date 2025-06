Summer Game Fest: Trailer stimmt Fans auf die Eröffnungsshow ein – Diese Spiele sind zu sehen

Mit dem Summer Game Fest, dem Nachfolger zur langjährigen E3, startet am kommenden Wochenende eines der renommiertesten Videospiel-Events der Welt. Vier Tage lang kommen Entwicklerstudios, Publisher, Indie Devs und Fachpublikum in Los Angeles zusammen – Fans können in zahlreichen Streams und Online-Shows dabei sein.

Um noch ein bisschen die Vorfreude zu schüren, hat Organisator Geoff Keighley einen Trailer veröffentlicht, der wirklich Lust auf kommende Spiele-Highlights des ohnehin schon illustren Gaming-Jahres 2025 macht.

Summer Game Fest: Hype Trailer mit Death Stranding 2, Mafia und Co.

Der Hype-Trailer zum Summer Game Fest ist gespickt mit hochrangigen Videospielen des Jahres 2025, seien es bereits erschienene und von Kritik wie Gamer*innen gefeierte Titel wie Clair Obscur: Expedition 33, Kingdom Come: Deliverance 2, Doom: The Dark Ages und Split Fiction oder aber kommende Spiele wie Death Stranding 2: On the Beach, Mafia: The Old Country, Dune: Awakening oder Sonic Racing: Crossworlds.

Seht hier den Hype-Trailer zum Summer Game Fest 2025:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Keighley persönlich wird am 8. Juni ein großes Premieren-Event zu Death Stranding 2 zusammen mit dessen Schöpfer Hideo Kojima präsentieren. Rund zwei Wochen vor Release des mit Spannung erwarteten Action-Adventures dürften die letzten Geheimnisse um das spektakuläre Spiel gelüftet werden. Auch Mafia: The Old Country befindet sich zwei Monate vor seinem Release und damit auf der Zielgeraden seiner Entwicklung. Publisher 2K Games wird auf dem Summer Games Fest zugegen sein; Fans dürften in der Opening Show mit einem neuen Trailer rechnen.

Lesetipp: Alles was ihr zu Death Stranding 2 wissen müsst

Inwiefern die schon veröffentlichten Titel einen Auftritt im Programm haben werden, ist nicht bekannt; möglich ist, dass in dem Rahmen des Summer Game Fest Updates oder DLCs präsentiert oder bekanntgegeben werden.

Wer hierzulande die Eröffnungsshow verfolgen will, kann dies am kommenden Freitag, 6. Juni auf oben genanntem Youtube-Kanal tun, muss dafür aber länger wach bleiben. Aufgrund der Zeitverschiebung startet der Stream erst um 23 Uhr deutscher Zeit. Alle Infos und Livestreams vom Summer Game Fest haben wir euch in dieser Übersicht zusammengefasst.

Quellen: Youtube / thegameawards, Eurogamer