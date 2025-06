Super beliebtes Horrorspiel bekommt jetzt „eines der besten Updates überhaupt“ – versammelt massenhaft Spieler

Man merkt gar nicht, wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Und so fühlen sich die fünf Jahre, seit denen Phasmophobia nun Spieler*innen begeistert, für einige von ihnen womöglich noch gar nicht so lange an. Noch immer hängt das Horrorspiel im Early Access, fristet dort jedoch keineswegs der Vergessenheit.

Die Entwickler*innen haben immer noch große Pläne für ihren Koop-Hit, wie sie mit dem aktuellsten Update wieder unter Beweis stellen. In der neuen Version erwartet euch eine Vielzahl von Anpassungen, die in der Community auf großen Anklang stoßen. Ein gelungener Köder, um die Fans wieder für neue Runden Geisterjagd zu versammeln.

Am 24. Juni ist das bereits im Januar angekündigte Chronicle Update zu Phasmophobia veröffentlicht worden. Mit sich bringt es eine ganze Reihe an neuen oder geänderten Inhalten, welche euch bei der Erkundung spukender Häuser auffallen sollten. Keine ungewöhnliche Erfahrung für Phasmo-Fans, das Spiel eine Weile lang liegenzulassen und dann beim nächsten Start ein völlig überarbeitetes Erlebnis vorzufinden.

Diesmal ist es vor allem ein neues Item, welches heraussticht: Der Sound-Recorder. Mit dem lassen sich bis zu vier gruselige Geräusche als Bonus-bringende Medienstücke aufnehmen, darunter beispielsweise der Gesang einer ruhelosen Seele. Generell hat das gesamte System an zusätzlich zu den Hauptbeweisen anfallenden Sammelaufgaben eine Neuausrichtung bekommen.

Die Zeiten von Salz-Galerien sind damit leider vorbei, denn Bilder, von denen ihr übrigens nur noch fünf zusammenbekommen müsst, werden nun auch nach der Einzigartigkeit ihrer Motive bewertet. Zusätzlich dazu gibt es weitere fotografiewürdige Momente, während manch bekannte der Vergangenheit angehören. So zum Beispiel bewegte Türen, deren Ablichtung mit dem gedachten Kommentar „Guck dir mal dieses statische Foto an, auf dem man sieht, dass sich diese Tür bewegt hat“ noch nie wirklich Sinn ergeben hat. Daher die neue Einteilung als Videoschnipsel, den ihr mit der Videokamera einfangen könnt.

Aber das ist nur ein grober Umriss der Patch Notes des Phasmo-Updates, die vollständige, detaillierte Version findet ihr auf der offiziellen Webseite von Kinetic Games. Auf YouTube könnt ihr euch außerdem einen Releasedate Trailer zu der Softwareauffrischung reinziehen, welcher die neuen Gameplay-Möglichkeiten in Action zeigt. In den Kommentaren unter dem Upload äußern sich die Fans sehr positiv über das Chronicle-Update, schreiben Kommentare wie „Wow, das ist eines der besten Updates überhaupt!“ und „Ich liebe wie sehr dieses Spiel wächst!“.

Hier der erwähnte Trailer:

Eine gute Bilanz ist auch an der aktuellen Anzahl an aktiven Spieler*innen abzulesen. Es sind so viele Ermittler*innen des Paranormalen unterwegs, wie seit sechs Monaten schon nicht mehr. Mehr als 46.000 von ihnen schultern zwischenzeitlich ihre Taschenlampen, reicht definitiv für einen zweistelligen Platz in den Steam-Charts.

