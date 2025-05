Super Mario Bros.: Irrer Rekord – „wurde in 40 Jahren nie zuvor erreicht“

Wenn es euch nicht mehr genügt, ein Spiel einfach nur zu spielen und abzuschließen, sondern es euch dürstet, Rekorde aufzustellen, dann sind euch Speedruns ein Begriff. Ein Videospiel so schnell wie möglich zu dem Punkt zu bringen, an dem die Credits laufen, ist fast schon ein Volkssport unter Gamer*innen.

Dabei werden unglaubliche Zeiten erzielt; oder hättet ihr gedacht, dass man Elden Ring oder Zelda: Breath of the Wild in unter einer halben Stunde durchspielen kann? Je älter ein Spiel jedoch ist, desto schwieriger wird es, sich neuen Herausforderungen zu stellen – wie am Beispiel Super Mario Bros. aus dem Jahr 1985 zu sehen.

Super Mario Bros.-Speedrun einmal ganz anders

Deshalb gibt es oft auch Speedruns unter bestimmten Bedingungen. Eine Gruppe Highspeed-Zocker hat nun im Klassiker Super Mario Bros. etwas geschafft, was in der 40-jährigen Geschichte des Spiels noch niemandem gelungen ist: Das Spiel mit 000000 Punkten abzuschließen. Dazu reicht es natürlich nicht, einfach keine Münzen einzusammeln und die Koopas zu verschonen, schließlich kriegt man am Ende eines Levels für jede übrige Sekunde schon automatisch Punkte. Ganz im Gegenteil: Es müssen exakt 1.000.000 Punkte gesammelt werden, denn dann springt der Zähler wieder auf null, kann er doch nur sechsstellige Zahlen anzeigen.

Hier könnt ihr den Run im Video von HappyLee sehen; es ist an manchen Stellen gerafft – die Rekordzeit beträgt 18 Minuten und 3,62 Sekunden.

Ganz ohne Hilfsmittel ist diese Leistung nicht möglich, weshalb der Run auch als „tool-assisted speedrun“ (TAS) ausgewiesen ist. Er wurde als vorprogrammierte Reihe von präzisen Button-Eingaben zusammengestellt. Knackpunkt sind dabei unter anderem die Stellen, an denen sich durch einen Trick Extraleben farmen lassen (zum Beispiel zu sehen bei Minute 2:50). Dieser Trick ist wohlbekannt und konnte auch schon zu NES-Zeiten in Super Mario Bros. durchgeführt werden – es macht jedoch eine minimale Verzögerung im Timing erforderlich, dass nicht endlos Extraleben, sondern auch Punkte generiert werden.

„Was in diesem Run passiert wurde in 40 Jahren nie zuvor erreicht“, bekräftigt Kosmic, der den TAS mitentwickelt hat und im Twitch-Stream während des Runs tiefere Einblicke gibt. „Es war schwer, herauszufinden, wie wir den Run optimieren; viele Level enden mit etwa 20 Sekunden extra Zeit. Dort brauchen wir Punkte, aber nicht so viele wie möglich. Wir mussten durchrechnen, wie viele Punkte wir in jedem Level holen konnten.“

Viel Theorie und viel Programmierarbeit steckt hinter dem Run und nicht nur Laien raucht da schnell einmal der Kopf. Unbestreitbar befriedigend ist es jedoch, zu sehen, wie Mario in Welt 8-4 mit exakt 995.000 Punkten auf den finalen Bowser zu läuft und durch den Sieg über ihn die erforderlichen letzten 5.000 Punkte bekommt und der Zähler umspringt. So schafft es der fidele Klempner auch nach 40 Jahren noch, seine Prinzessin zu begeistern.

