Super Mario Film: Dieser Titel macht neugierig – Sequel hat jetzt einen Namen

Während der Minecraft-Film und die zweite Staffel The Last of Us derzeit die heißen Eisen im Feuer der Videospielumsetzungen sind, werkelt man bei Nintendo an Kinofilmen zu den vielleicht beiden populärsten Marken im Unternehmen.

Für den Zelda-Film gibt es einen noch weit in der Zukunft liegenden Release-Tag; der Nachfolger zu Super Mario Bros. – Der Film hat zwar noch keinen solchen, jetzt aber immerhin einen Titel. Dieser ist eine feste Größe in der Videospielwelt und dürfte die Spekulationen um den Inhalt des Films mit sich bringen.

Super Mario World – jetzt auch als Kinofilm

Über diesen ist nämlich nach wie vor nichts bekannt; überhaupt hat sich seitens Nintendo seit März letzten Jahres niemand mehr über das Sequel des Super Mario-Films geäußert. Nun soll laut NBC Universal (via NintendoEverything) aber immerhin der Titel des Animationsspektakels feststehen: Super Mario World. Was für außenstehende vielleicht zunächst unspektakulär anmutet, ist nichts Geringeres als der Titel des ersten Super Nintendo-Abenteuers des beliebten Klempners.

Und ganz nebenbei auch der erste Auftritt von Yoshi, der sich seitdem zu einem der beliebtesten Charaktere des Marioversums aufgeschwungen hat und nicht zuletzt Hauptdarsteller zahlreicher eigenen Videospiele wurde. Dass Yoshi eine Rolle spielen soll, wurde am Ende des ersten Super Mario-Films bereits angeteasert – im Film selbst war eine Herde der bunten Saurier nur in einer Szene im Hintergrund zu sehen.

Der Titel Super Mario World deutet jedenfalls darauf hin, dass wir mehr vom Pilzkönigreich und vielleicht noch weiteren Ländern sehen. Selbst wenn es nicht der Story des Super Nintendo-Spiels folgt, könnten beispielsweise die Koopalinge um Morton, Iggy, Wendy und Co. ihren Auftritt bekommen. Diese Untergebenen Bowsers fungierten sowohl im Spiel Super Mario World als auch in Super Mario Bros. 3 als Endgegner der sieben Welten und wären eine sinnvolle Ergänzung der Koopa-Armee in Bowsers Kampf um die Gunst von Prinzessin Peach.

Der Super Mario-Kosmos bietet auf jeden Fall einiges, um die „World“ im nächsten Film zu füllen; neben Yoshi warten auch beliebte Charaktere wie Daisy, Wario oder Rosalina auf ihren ersten Auftritt. Wie groß sich so eine über Jahrzehnte gewachsene Videospielwelt gestalten kann, können wir demnächst vielleicht schon im neuen Mario Kart World erfahren.

