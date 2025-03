Super Mario: Nur 200-mal zuhauen – Spieler machen kuriose Entdeckung in Odyssey

Die Community rund um die Super Mario-Reihe ist bekannt dafür, Titel mit Nintendos Maskottchen als Hauptfigur bis aufs allerletzte Detail auseinanderzunehmen und jeden noch so versteckten Spielinhalt zu beleuchten.

Auch Super Mario Odyssey, das aktuellste Mario-Spiel mit dreidimensionaler Bewegungsrichtung, ist davor nicht sicher. Beim Zerpflücken des Nintendo Switch-Titels ist ein Clip entstanden, der den Beweis dafür festhält, dass die Metallblöcke im Bowserland-Level als Piekmatz zerstört werden können. Nun erfährt der Post von damals neue Aufmerksamkeit im Internet und sorgt bei bisher unwissenden Spieler*innen für Verwunderung.

Super Mario Odyssey: Der aggressive Vogel vermeidet die Münze

Nutzer*in DetectiveClipp hat bereits 2017 auf Twitter ein Video geteilt, dass die spezielle Methode zur Zerstörung von Metallblöcken in Super Mario Odyssey aufdeckt. Um die Hindernisse auf diese Weise loszuwerden, muss der in Rot gekleidete Klempner sich in einen Piekmatz verwandeln und ganze 200-mal nacheinander auf das Objekt einhämmern. Für alle, die nur an einem normalen Spieldurchlauf interessiert sind, ist diese Info eher ein netter Fun Fact.

Hier der besprochene Post:

https://twitter.com/DetectiveClipp/status/1901155759854948695?s=03

Fans, die sich besonderen Herausforderungen wie etwa einem „0 coin run“ stellen wollen, bei dem keine einzige Münze gesammelt werden darf, profitieren allerdings immens von der Entdeckung. DetectiveClipp hat seinen oder ihren Post mit einer Anmerkung versehen, die an eine*n andere*n Challenge-Enthusiast*in gerichtet war: „Dein unmöglicher 0 coin run ist jetzt möglich. (Und ja, ich habe zweimal gecheckt, dass man keine Münze bekommt)“. Zerstört man nämlich einen Metallklotz auf herkömmlichem Wege mit Bomben, fallen dabei goldene Dublonen ab.

Gesprächsstoff, der die Wartezeit auf ein nächstes 3D-Mario verkürzt

Da es neben der münzenlosen Spielweise keinen Grund gibt, die Objekte anderweitig loszuwerden, überrascht es nicht, dass viele Spieler*innen nie selbst auf die Piekmatz-Alternative gestoßen sind. Nach mehrfacher Aufdeckung in kleineren Kreisen hat ein kürzlicher Post von MarioBrothBlog jetzt eine breite Masse über das Kuriosum aufgeklärt. DetectivClipp kommentiert dazu, dass er oder sie nach eigenem Wissensstand die erste Person war, die öffentlich über den Trick Bericht abgelegt hat.

Weil es für einige das erste Mal ist, dass sie von der Piekmatz-Methode hören, fallen augenzwinkernde Aussagen wie: „Nintendo, ihr müsst das nächste 3D-Mario genau jetzt ankündigen. Die Fans finden jetzt solches Zeug“. Das angesprochene Unternehmen hat derweil noch keine Anstalten gemacht, einen direkten oder zumindest geistigen Nachfolger von Odyssey zu verkünden. Lediglich von Prognosen wissen wir, dass Super Mario bald wieder auf eine neue Reise in die 3D-Welt vorstoßen könnte.

