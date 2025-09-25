Großes Gewinnspiel: Wir verlosen 3x Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV

Für eine gute Party braucht es keinen Anlass – nur eine Nintendo Switch 2. So oder so ähnlich könnte eine Werbung zu Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV lauten.

Ob dieser ausgedachte Spruch stimmt, könnt ihr mit etwas Glück bald selbst herausfinden, denn wir verlosen drei Exemplare des Spiels. Was ihr tun müsst, um an unserem Gewinnspiel teilzunehmen und was euch bei Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV inhaltlich erwartet, verraten wir euch im Folgenden.

Super Mario Party Jamboree: Gewinnt 3x die Nintendo Switch 2 Edition – so geht’s

Ursprünglich im Oktober 2024 erschienen, wurde Super Mario Party Jamboree für die Nintendo Switch 2 noch einmal aufpoliert und erweitert: Mit dem neuen Jamboree TV-Modus bekommt ihr nicht nur eine Reihe frischer Minispiele serviert, die teilweise von der (extra erhältlichen) Kamera oder vom neuen Mikrofon der Switch 2 Gebrauch machen. Dazu kommen neue Modi und Charaktere, auch Fans des Originals dürfen sich also auf einige frische Inhalte freuen.

Lesetipp: Unser Test von Super Mario Party Jamboree

Auch der Mausmodus der Nintendo Switch 2 darf in der erweiterten Version von Super Mario Party Jamboree nicht fehlen: Absolviert beispielsweise bestimmte Minispiele, indem ihr die Joy-Cons auf einer Tischplatte oder eurem Hosenbein benutzt oder visiert in der Luft fliegende Gegner an, während ihr durch den neuen Modus Jubelbahn düst. Auf der Bowser-Bühne lasst ihr es hingegen mit dem Mikrofon krachen und bringt die Wände mit eurer Stimme zum Wackeln.

Insgesamt drei glückliche Gewinner*innen können all das demnächst selbst ausprobieren, wenn sie bei unserer großen Verlosung eines von drei Exemplaren von Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV gewinnen – und eine Nintendo Switch 2 besitzen, schließlich ist die neue Version von Jamboree nicht mit dem Vorgänger kompatibel.

Was ihr dafür tun müsst? Meldet euch bis zum 5. Oktober 2025 (23:59 Uhr) mit eurer E-Mail bei unserem Newsletter an und beantwortet uns die folgende Frage: Auf welchen neuen Charakter oder Modus freut ihr euch in Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV am meisten?

Die drei Gewinner*innen losen wir am 6. Oktober aus und benachrichtigen sie anschließend per E-Mail. Mitarbeiter*innen der FUNKE Mediengruppe und deren Angehörige dürfen ihr Glück nicht versuchen, die genauen Teilnahmebedingungen findet ihr hier.