Nintendo Switch: Gefeiertes Mario-Spiel jetzt für weniger als 35 Euro schnappen

Die Nintendo Switch ist ein wahres Paradies für Fans des schnauzbärtigen Klempners: Neben Mario Odyssey haben es auch Neuauflagen älterer Titel auf den Handheld-Hybriden geschafft, darunter Paper Mario: Die Legende vom Äonentor und Super Mario RPG.

Falls ihr letzteres noch nicht gespielt habt, ist dank eines Angebots bei Amazon eine wortwörtlich günstige Gelegenheit gekommen. Für 33,99 Euro könnt ihr euch das einst auf dem Super Nintendo Entertainment System erschienene Abenteuer jetzt in seiner schönsten Form und für fast die Hälfte des ursprünglichen Preises sichern.

Super Mario RPG: Nostalgischer Nintendo Switch-Titel besonders günstig

Ende 2023 hat Super Mario RPG über 15 Jahre nach dem ursprünglichen Release auf dem SNES den Sprung auf die Nintendo Switch geschafft – und das durchaus mit Erfolg. Mit einem durchschnittlichen Metacritic-Score von 84 und einer 8,5 in unserem hauseigenen Test sahnte das erste Rollenspiel des Klempners beachtliche Noten ab.

Besonders die modernisierte Optik und Musik konnten bei Fans und Kritiker*innen viel Lob einheimsen, während das flotte Kampfsystem mit Quick-Time-Events nicht vom Zahn der Zeit zernagt wurde. Mit Mallow und Geno tauchen in Super Mario RPG außerdem Charaktere auf, die sonst in keinem anderen Spiel vertreten sind; wobei sich Fans von Peach, Bowser und Co. natürlich auch auf den Auftritt ihrer bekannten Lieblinge freuen dürfen.

Lese-Tipp: Laut einem Analysten zieht die Nintendo Switch 2 im Vergleich zur PS5 den Kürzeren.

Mit einer Ersparnis von 13 Prozent wirkt das Angebot bei Amazon derzeit zwar nicht allzu günstig, im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung von 59,99 Euro könnt ihr mit den derzeitigen 33,99 Euro für Super Mario RPG aber nichts falsch machen. Wollt ihr lieber digital eure Nintendo Switch-Bibliothek aufstocken, solltet ihr im eShop vorbeischauen: Dort läuft noch bis zum 12. Januar ein großer Sale mit unzähligen verlockenden Angeboten.

