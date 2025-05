Super Mario: Spiel verbirgt absurdes Geheimnis – Über ein Jahr warten und das passiert

Gefühlt Zeile für Zeile wühlen Fans von Super Mario 64 seit Jahren im Code nach allem, was es über das Spiel herauszufinden gibt – egal wie klein oder groß die Entdeckung auch sein mag. Kaum zu glauben, dass selbst 29 Jahre nach dem ursprünglichen Release immer noch neue Geheimnisse aufgedeckt werden.

Aktuell ist diese Situation nämlich wieder eingetroffen, als ein findiger Fan sich eine Sache vor Augen geführt hat: Wenn man den Titel nur lange genug laufen lässt, löst man damit einen Effekt aus, den mit großer Wahrscheinlichkeit noch niemand zuvor erleben durfte.

Super Mario 64: Diesen Soundeffekt hat bisher niemand vernommen

Content Creator Kaze Emanuar ist der Fund zuzuschreiben. In einem kürzlich erschienenen Video auf seinem YouTube-Kanal beschreibt er das Phänomen als Teil eines Beitrags über in Super Mario 64 mit hintergründig laufenden Timern verbundene Bugs. Einer davon hat mit dem Hai Hainz im Wilde Wasserwerft-Level zu tun. Dieser spielt einen kontinuierlichen Soundeffekt ab, welcher sich so kurz nacheinander – genauer gesagt alle 16 Frames – wiederholt, dass er bei einem normalen Durchlauf eigentlich in seiner Vollständigkeit zu hören ist.

Hier das besprochene Video:

Da Hainz allerdings nicht wie andere bewegliche Objekte und Figuren seinen internen Timer regelmäßig zurücksetzt, erreicht dieser irgendwann einen Maximalwert. Es dauert um die 14 Monate, bis das passiert und der Hai sein Geräusch genau einmal komplett von sich gibt, bevor er verstummt. Eine Zeitspanne, die mit Sicherheit keine normalsterbliche Person jemals in der Nähe des virtuellen Wasserlebewesens verbracht hat. Da es laut Kaze keine andere Möglichkeit gibt, den gesamten Soundeffekt zu hören, ist er durch die Offenlegung des Bugs wohl zum ersten Mal an die Ohren von jemandem gedrungen.

Was Probleme mit Timern noch auslösen können

Eine weitere interessante Schwäche im Code versteckt sich in der Auswahl der Sterne eines Levels. Erst nach 12 Frames kann hier eine Entscheidung bestätigt werden, doch danach setzt sich die Variable nicht automatisch zurück, sondern erhöht sich bei Verbleiben im selben Menübildschirm weiter. Sobald die Nummer ihr Maximum erreicht, setzt sie sich auf eine Zahl um die zwei Milliarden im negativen Bereich zurück. Es müssten ab dann weitere zwei Jahre vergehen, um wieder bei zwölf anzugelangen, weshalb man für diese Zeit in der Sperre der Sternenauswahl gefangen wäre.

Normalerweise hängen Erkenntnisse wie diese mit der Bestrebung zusammen, Techniken für Spieldurchläufe mit besonderen Regeln zu entwickeln. In diesem Fall sie eher in die Kategorie Funfacts. Hilfreich ist hingegen ein kurioser Trick, den Spieler*innen in Super Mario Odyssey finden konnten.

