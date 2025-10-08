Super Mario: Spieler entdeckt verlorene Levels nach fast 40 Jahren – und sie sind ein wahrer Albtraum

Eine kleine Videospiel-Geschichtsstunde gefällig? Wusstet ihr, dass das ursprüngliche Super Mario Bros. 2 erst gar nicht bei uns erschienen ist? Der nur wenige Monate nach Super Mario Bros. veröffentlichte Nachfolger war optisch aus demselben Guss wie das Erstlingswerk, wurde garniert durch schwierigere Levels und Mechaniken wie dem Giftpilz oder den Rückwärts-Warps.

In Europa und den USA wurde das als zu schwierig oder auch zu ähnlich empfunden – hierzulande wurde 1988 stattdessen Super Mario Bros. 2 auf Basis des Jump’n’Runs Doki Doki Panic veröffentlicht. Der eigentliche zweite Mario-Plafformer kam erst im Rahmen des Super-Nintendo-Remake Super Mario All-Stars zu uns – unter dem Namen The Lost Levels.

Super Mario Bros.: Welches Geheimnis verbergen die Lost Levels?

Wie wörtlich man diesen Titel nun nehmen kann, zeigt der Streamer Kosmic – fast 40 Jahre nach Release des Games – auf Youtube. Tatsächlich macht er in dem Spiel eine bizarre Entdeckung, in der Mario den Code des Spiels zu knacken scheint. Um diesen Trick selbst zu wiederholen, braucht ihr wohl das nötige Equipment und viel Geduld. Kosmics Ausführungen hat IGN hier für euch zusammengetragen und ich werde nicht so tun, als hätte ich das alles verstanden und für euch übersetzt.

Alternativ gibt es ein rund 40-minütiges Video von Kosmic für alle Kuriositätenjäger, Glitch-Nerds und neugierige Nachahmer da draußen:

Nachdem Kosmic mehrere Male das scheinbar gleiche, jedoch im Code unterschiedliche Level durchlebt hat, landete er irgendwann in der Welt B-H, wo der wirkliche Wahnsinn beginnt (Minute 26:52). Während Mario verblasst, aber noch gut erkennbar ist, und das Level zu mehreren hintereinander gelegten Ebenen verschwimmt, sind schon die ersten fremdartigen Sprites zu sehen. Danach wird es komplett wild.

Die Mario-Figur in Level B-I scheint riesig zu sein, außer Zahlencodes und Farb-Wirrwarr ist kaum etwas zu erkennen. „Was bin ich? Was ist das?“, wundert sich Kosmic bei 28:13. Noch kurioser: Bei einem späteren Besuch ist das Level ein anderes, erkennbar an Musik und Farbgestaltung. Die Kommentare sind voll der Verwunderung, wie der Spieler überhaupt eine Struktur erkennt. „Kosmic sieht vier Pixel eines Koopas für zwei Sekunden, während der Code des Games völlig verrückt spielt, und sagt: ‚Ja, das ist ganz klar Level 7-1.‘“

Damit ihm wirklich jeder folgen kann, blendet Kosmic ab Minute 30:55 das tatsächliche Level ein, durch das er steuert, und weist auf sich bewegende Gegner und andere Besonderheiten im korrumpierten Level hin. Ohne Frage ein interessanter Deep Dive hinter die Kulissen von The Lost Levels, dessen tatsächlich verlorene Welten nun endlich entdeckt wurden. Dass Fans auch Jahre nach Erscheinen eines Super Mario-Spiels in dessen Code versteckte Details ausfindig machen, könnt ihr unter anderem hier lesen.

